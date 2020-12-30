Чемпионат Англии по футболу могут прервать из-за антирекорда по COVID-19

Тестирования в АПЛ проходят на еженедельной основе с 31 августа. На предыдущем отрезке (14-20 декабря) было выявлено семь положительных тестов. Ранее наибольшее число заболевших (16) было в 11-м проверочном раунде, с 9 по 15 ноября, отмечает "Интерфакс".

С 21 по 27 декабря на COVID-19 были протестированы 1479 футболистов и сотрудников клубов Премьер-лиги. Люди с положительным результатом теста самоизолировались на 10 дней. Клубную и должностную принадлежность зараженных в лиге указывать не принято.

По данным СМИ, вспышка коронавируса (7 случаев) произошла в "Манчестер Сити", из-за чего был отменен матч 16-го тура против "Эвертона". Также пострадал "Фулхэм" и теперь под вопросом лондонское дерби с "Тоттенхэмом", запланированное 30 декабря. У всех футболистов болезнь протекает бессимптомно, им выданы индивидуальные планы тренировок.

По информации The Telegraph , клубы в неформальных переговорах обсуждают возможность двухнедельного перерыва, о более длительной приостановке чемпионата пока речи не идет.

Параллельно наблюдается ухудшение общей ситуации с коронавирусом по всей Великобритании. АПЛ пока что решила проводить тестирование чаще: теперь игроки будут сдавать тест на коронавирус дважды в неделю.