Суд оставил банкротного управляющего Вели Краави на свободе

24 ноября госпрокуратура предъявила 48-летнему Краави подозрение в преступлениях, а затем обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством о его аресте, но дежурный судья уездного суда не счел просьбу госпрокуратуры обоснованной и решил оставить Краава на свободе.

Госпрокурор Сигрид Нурм оспорила решение уездного суда в окружном суде и потребовала ареста Краави — на первых порах на срок до двух месяцев, но и окружной суд не счел арест подозреваемого оправданным.

Окружной суд решил, что арест подозреваемого не является необходимым, поскольку в его отношении можно применить более легкую меру пресечения в виде отстранения от работы.

Окружной суд решил, что, поскольку Краави лишили права на работу в качестве банкротного управляющего, нет риска, что он совершит новые преступления, связанные со служебным положением. Суд не удовлетворил требование госпрокурора.

Согласно предъявленным госпрокуратурой подозрениям, Краави, действуя в качестве банкротного управляющего, присвоил имущество трех взятых в банкротное производство предприятий на общую сумму более 970 000 евро и использовал его для своей собственной выгоды и выгоды связанных с ним предприятий.

Кроме того, ему предъявлено подозрение в получении взяток, поскольку в обмен на взятки он отдавал предпочтение интересам связанного с должником кредитора. Согласно подозрениям, преступления были совершены в течение двух лет, начиная с 2018 года.

Когда разразился скандал, адвокатское бюро Lextal расторгло рабочие отношения с Вели Краави.