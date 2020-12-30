Домовладелец в гневе: "Внезапно появившийся забор лишил нас свободы передвижения!"

48-летний Пол Элуорти, проснувшись утром, был безмерно удивлен, увидев, что его дом буквально обнесен деревянным забором. Забор означал, что на соседнем участке началось строительство, однако он был расположен весьма странным образом: между многоквартирным домом, где живет Пол, и забором, построенным вокруг нового участка, всего 0,9 метра.

«Это нелепо. Дверь моего гаража открывается всего на несколько дюймов, а это значит, что я не могу выехать из дома», - объяснил Пол изданию thesun.co.uk. Более того, из-за забора жители дома больше не имеют доступа к мусорным ящикам, а это, в свою очередь, означает, что их требуется переносить на другую сторону дома.