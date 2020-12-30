Ученый-экономист: кризис еще не до всех добрался, сейчас ситуация скорее хорошая

В конце концов нельзя, конечно, исключать, что какие-то черные и дешевые работы могли бы выполнять иностранные работники, как это происходит во многих богатых европейских странах. Но это во многом зависит от того, какой в будущем станет наша миграционная политика.

- А какая миграционная политика была бы для Эстонии правильной?

- Я бы назвал это разумной миграционной политикой. Международная практика такова, что на специалистов высокого уровня имеется большой спрос и идет серьезная борьба за то, кто их себе получит. Все страны хотят их себе.

В то же время для рабочей силы с простыми знаниями или без образования устанавливают все более жесткие ограничения. Но дискуссии о том, какой в будущем должна быть правильная миграционная политика, в эстонском обществе еще не возникло. Мы просто пытаетмся залатать какие-то дыры там, где, по мнению политиков, возникли какие-то проблемы.

- Что вы думаете о взятых правительством кредитах, которые достигли уже суммы в пять миллиардом евро? Эти деньги были потрачены разумно?

- Если все страны вокруг нас увеличивают расходы правительства, и на эти целей берут кредиты с дешевыми процентами, то было бы несколько странным, если бы мы вели себя как-то иначе. До тех пор, пока проценты остаются низкими, покрытие выплат по кредитам и старым обязательствам новыми кредитами будет очень дешевым.

Все изменится, когда проценты начнут повышаться. В перспективе ближайших пяти лет этого явно не произойдет. Дополнительные расходы, которые покрываются кредитами, должны быть направлены на будущее, то есть в целом мы говорим об инвестициях. Если мы начнем покрывать кредитами текущие расходы, есть опасность, что наша кредитная нагрузка начнет расти, как снежный ком. Пример Греции в Европе имеется.

Какой дефицит бюджета допустит правительство — это опять же вопрос политических выборов. У нас была обеспокоенность дефицитом следующего года и долгосрочный структурный балланс. В то же время, факт заключается в том, что Европейский союз остановил регуляции и требования по бюджетной политике на этот и следующий годы. Принесет ли будущее какие-то изменения общих требований, об этом пока говорить рано.

- Насколько ковидное время изменило жизнь вашу и вашей семьи?

- Когда ввели чрезвычайное положение, мы с женой и еще живущим с нами сыном переехали в деревню — под Отепя. Жена работает дома, сыну подошло дистанционное обучение.

Я заметил, что чем дальше идет время, тем менее плотным становится график. Виртуальных совещаний стало меньше, чем встреч с глазу на глаз.

Отсюда можно сделать один интересный вывод, что не нужно так много совещаний, без которых можно обойтись. С другой стороны, я никогда так много не строил, не колол дров и не занимался загородным домом, как этой весной. Времени было намного больше, а депрессии не возникло.

- Но обучение студентов?

- Для преподавателей старой формации это было сложно, поскольку всем пришлось переехать в интернет. Если хранение материалов в интернете и общение со студентами — это обычная практика, то лекции и, прежде всего, семинары — это уже совершенно новая тема.

К счастью, у меня некоторые теоретические курсы уже прежде были записаны на видео, теперь было хорошо ими пользоваться. С семинарами оказалось посложнее, поскольку, если у четверых из 30 студентов включены микрофоны, трудно устроить серьезное обсуждение. Лиц ты не видишь, поскольку если включить видео, то система закрывается.

Но все привыкают и я тоже, и системы стали лучше. Использую сравнение коллеги: если выбирать между тем, чтобы устроить студентам хороший театр или показать плохое кино, то я, конечно, вседа выберу театр, то есть прямое выступление.