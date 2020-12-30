За минувшие сутки в Литве выявлено 3934 новых случая коронавируса, скончались 75 человек

За минувшие сутки в Литве подтверждено 3934 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 75 человек, сообщил в среду Департамент статистики.
Обычно данные по коронавирусу обновляются в 9.30 утра, однако в среду они запаздывали и не были полными - не хватало данных по выздоровевших и болеющих в данных момент. Также данных о количестве проведенных тестов.
30 декабря данные по коронавирусу в Литве были опубликованы позже обычного и не в полном объеме из-за кибератаки, которая была совершена во вторник на Национальный центр общественного здоровья. По данным BNS, письма с вирусом Trojan.Emotet получили несколько ведомств. Вирус распространился в электронных письмах в виде архива файлов с расширением zip, после открытия которого письма автоматически были разосланы нескольким адресатам. Вредоносная программа была зашифрована и защищена паролями, поэтому ее не обнаружили антивирусные системы, а у пользователей, кроме всего прочего, создавалось впечатление, что письма с вирусом - это часть переписки с коллегами.
Глава Департамента статистики Литвы Юрате Петрааускене сказала BNS, что не знает причин нехватки данных.
"Я не знаю, не могу комментировать", - заявила она.
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 138 219 случаев заражения коронавирусом.
В целом от коронавируса в Литве скончались 1422 человека, по иным причинам умерло 696 зараженных.
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