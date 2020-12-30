За минувшие сутки в Литве выявлено 3934 новых случая коронавируса, скончались 75 человек

Обычно данные по коронавирусу обновляются в 9.30 утра, однако в среду они запаздывали и не были полными - не хватало данных по выздоровевших и болеющих в данных момент. Также данных о количестве проведенных тестов.

30 декабря данные по коронавирусу в Литве были опубликованы позже обычного и не в полном объеме из-за кибератаки, которая была совершена во вторник на Национальный центр общественного здоровья. По данным BNS, письма с вирусом Trojan.Emotet получили несколько ведомств. Вирус распространился в электронных письмах в виде архива файлов с расширением zip, после открытия которого письма автоматически были разосланы нескольким адресатам. Вредоносная программа была зашифрована и защищена паролями, поэтому ее не обнаружили антивирусные системы, а у пользователей, кроме всего прочего, создавалось впечатление, что письма с вирусом - это часть переписки с коллегами.