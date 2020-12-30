Российскую биатлонистку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Срок дисквалификации 20-летней уроженки города Новоильинск в республике Бурятия отсчитывается с 15 декабря 2020 года. Коновалова обвиняется в нарушении пункта 2.1 правил, в котором говорится о наличии запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена, передает NEWSru.

Подчеркивается, что недопущение попадания запрещенных веществ в организм является персональной обязанностью каждого спортсмена. Нарушители несут ответственность за любую запрещенную субстанцию, обнаруженную в их пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев нарушений.

Согласно профилю спортсменки на сайте СБР, в 2017 и 2018 годах Виктория была призером всероссийских соревнований среди девушек 18-19 лет и больших успехов до своей дисквалификации достичь не успела.

Помимо Коноваловой, решением Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ от соревнований на два года отстранен Дмитрий Хропенко, дисквалификация которого отсчитывается с 21 мая 2020 года.