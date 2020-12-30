Пресс-конференция ⟩ Департамент здоровья: сегодняшние цифры - это результаты праздников

Ланно объяснил, что сегодняшний показатель пугает, но нужно смотреть на тенденцию в широком плане. В Рождество люди не тестировались. Хотя распространение масштабное, оно находится в стадии роста.

Министр Кийк призвал политиков не мешать работе и не настраивать людей против вакцины - это безответственно. Все идет по плану.

Ле Валликиви порадовалась сотрудничеству между медиками и заявила, что в аптеках вакцинировать нельзя - пусть каждый занимаемся своим делом.

Кристьян Яани напомнил, что полиция следит за обстановкой: пиротехника, насилие, дороги и профилактика заболеваемости.

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