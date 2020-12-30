Ср, 30.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Пресс-конференция ⟩ Департамент здоровья: сегодняшние цифры - это результаты праздников
Люди не тестировались в Рождество

Танель Кийк.

ФОТО: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой ситуацию о распространении коронавируса объясняли министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани и доктор Ле Валликиви.

Ланно объяснил, что сегодняшний показатель пугает, но нужно смотреть на тенденцию в широком плане. В Рождество люди не тестировались. Хотя распространение масштабное, оно находится в стадии роста. 

Министр Кийк призвал политиков не мешать работе и не настраивать людей против вакцины - это безответственно. Все идет по плану. 

Ле Валликиви порадовалась сотрудничеству между медиками и заявила, что в аптеках вакцинировать нельзя - пусть каждый занимаемся своим делом. 

Кристьян Яани напомнил, что полиция следит за обстановкой: пиротехника, насилие, дороги и профилактика заболеваемости. 

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