Откуда взялась тысяча зараженных?

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой ситуацию о распространении коронавируса разъясняли министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани и доктор Ле Валликиви.
Ланно объяснил, что сегодняшний показатель пугает, но нужно смотреть на тенденцию в широком плане. В Рождество люди не тестировались. Хотя распространение масштабное, оно находится в стадии роста.
Министр Кийк призвал политиков не мешать работе и не настраивать людей против вакцины - это безответственно. Все идет по плану.
Ле Валликиви порадовалась сотрудничеству между медиками и заявила, что в аптеках вакцинировать нельзя - пусть каждый занимаемся своим делом.
Кристьян Яани напомнил, что полиция следит за обстановкой: пиротехника, насилие, дороги и профилактика заболеваемости.
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