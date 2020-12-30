В 2020 году в Таллинне было построено несколько спортивных объектов

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что в этом году на поддержку спортивной деятельности Таллинн выделил почти 6 млн евро, которыми, в общей сложности, поддержали 22 000 молодых спортсменов и 524 тренера из 158 спортивных клубов.

«Летом на спортивных площадках районов проводились бесплатные тренировки, в которых приняли участие более 3000 подростков, - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. - В ноябре мы призвали горожан регистрировать в интернете свои занятия утренней зарядкой, и, тем самым, принять участие в ставшей уже традиционной акции "Спортивное утро". Мероприятие привлекло более тысячи таллиннцев, которые в общей сложности сделали 4,2 млн шагов. Несмотря на сложный год, в Таллинне состоялось более 160 спортивных состязаний, в числе которых были и международные соревнования. Крупнейший спортивный фестиваль столицы "Таллиннский осенний забег" был впервые проведен в виртуальном формате, в нем приняли участие более 11 000 любителей бега со всего мира».

Открытие новых и ремонт имеющихся спортивных площадок и залов Таллинна в этом году позволило создать лучшие условия как для профессионалов, так и для спортсменов-любителей. В частности, открыта крупнейшая в Эстонии баскетбольная арена с семью площадками 3х3 спортивного дома Кристийне, а на стадионе Шнелли возле склона Тоомпеа появилась сезонная 3х3 арена «Алексела». Также началось проектирование Таллиннского спортхолла c целью реновации легкоатлетического холла и пристройки.

Вадим Белобровцев добавил, что в этом году город поддержал 44 проекта молодежной работы и внес вклад в деятельность молодежных лагерей.

«В течение года мы обучили почти 300 педагогов и руководителей лагерей, выделили пособие 38 организаторам лагерей, что, в свою очередь, обеспечило 4600 подросткам льготное участие, - сказал Белобровцев. – Также радуют результаты молодежной программы Hoog sisse, направленной на молодых людей, которые нигде не учатся и не работают. В этом году 113 участников программы нашли работу или продолжили обучение».

В рамках молодежной работы в школах проводились различные мастер-классы, а в районах города - молодежные мероприятия и фестивали. В течение года на эстонском языке состоялось 12 развивающих вебинаров, в которых приняли участие почти 400 молодых людей. На русском языке состоялся один семинар и шесть вебинаров, в них приняли участие 262 подростка. Осенью провели 21 мастер-класс для школ, что позволило охватить 500 подростков.

С января по октябрь было проведено 6953 часа мобильной молодежной работы, в рамках которой состоялось 14 012 контактов с молодежью. Под руководством мобильных молодежных работников было реализовано три проекта по суперграфике, в рамках которых подростки работали над оформлением скейтпарков Вильде и Копли, а также Кесклиннаского молодежного центра.