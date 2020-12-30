Коронавирусом заразилось большинство клиентов дома призрения и сотрудник

В третье воскресенье Адвента выяснилось, что жительница Põllu Kodu оказалась в тесном контакте с человеком, зараженным коронавирусом.

Региональный руководитель AS Hoolekandeteenused Моника Феофанова сказала, что с весны для них стало обычным делом ежедневно измерять температуру тела и следить за самочувствием клиентов.

Вскоре выяснилось, что в квартире, где проживал близкоконтактный, у соседей поднялась небольшая температура.

«Мы проконсультировались с Департаментом здоровья и решили, что тестировать будут одну так называемую семью, проживающую в квартире, а также сотрудников, которые взаимодействуют со всеми этими людьми», - сказала Феофанова.

Положительные тесты привели к тестированию всех постояльцев и сотрудников. Факт стал очевиден.

В Põllu Kodu проживает 30 человек, 23 из них сдали положительный тест на коронавирус, один из шести сотрудников заболел.

Двум людям требуется стационарное лечение. Одному около пятидесяти, а другому около шестидесяти. У них высокая температура, но состояние стабильное.

Моника Феофанова сказала, что, поскольку там проживающие работают в разных компаниях, они сразу сообщили об этом работодателям. «Также был закрыт рабочий центр Тапа. Все организовано оперативно», - сказала Феофанова.

По ее словам ситуация хорошая. Она сказала, что, поскольку в ее компетенции также район Ида-Вирумаа, испытание на огнестойкость уже пройдено.

«Департамент здоровья также назначил нам двух человек, с которыми мы можем общаться ежедневно, у нас есть инструкции, наша компания разработала план действий в кризисной ситуации, у нас есть средства индивидуальной защиты», - констатировала Феофанова.

С ними также связался мэр волости Тапа Рихо Телль, который предложил помощь. Также на территории ежедневно работает медицинская бригада.

«Клиенты понимают ситуацию, мы составили гибкий график с сотрудниками. Вроде все нормально», - сказала Феофанова.

У акционерного общества Hoolekandeteenused в Тапа два отделения для людей с особыми психическими потребностями. Tapa Kodu находится на улице Лооде,а недалеко от центра города расположен Põllu Kodu, где живут клиенты, которые справляются лучше.

Наряду с Põllu Kodu в волости Тапа два очага в учреждениях призрения. На Рождество выяснилось, что коронавирус безжалостно поразил дом призрения Имасту, где почти все постояльцы заболели. COVID-19 выявлен у 81 из 85 клиентов домов призрения.