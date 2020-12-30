Видео ⟩ Неподалеку от Осло масштабный оползень привел к разрушению домов и эвакуации

Инцидент имел место в 40 километрах от Осло в городке Аск, что в муниципалитете Еррум, в котором проживает 5000 человек.

В результате оползня повреждены несколько домов, поскольку в пострадавшем районе много жилых домов.

Руководитель полицейской операции Роджер Петтерсен сказал, что пока ничего не известно о пропавших без вести. Он также не предоставил подробностей о пострадавших.

"Условия тяжелые. Темно и плохая погода", - сказал он. Петтерсен назвал произошедшее катастрофой.

По его словам, в поисково-спасательной операции задействованы все имеющиеся ресурсы, включая вертолеты. Персонал полиции отправлен в пострадавший район, чтобы помочь людям выбраться.

Эвакуированных отправили в ближайший отель, где они будут зарегистрированы и получат помощь.

Полицию предупредили об оползне около 4:00 утра, в результате чего была начата масштабная операция с участием полицейских, аварийных служб, Красного Креста и других. На месте были и геологи.

Премьер-министр Норвегии выразила свое сочувствие: "Больно наблюдать, как силы природы опустошили Еррум. Мои мысли с теми, кто пострадал от оползня", - заявила она.