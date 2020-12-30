"Аэрофлот" начал продажу билетов на линии Москва - Таллинн

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" планирует возобновить работу линии Москва - Таллинн - Москва с 28 марта, пишет Rus.ERR.
На официальном сайте компании уже можно приобрети билеты.
По информации "Аэрофлота", полеты будут осуществляться дважды в день на каждом из направлений.
О том, что работа линия будет возобновлена не раньше весны 2021 года, ранее и коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.
Авиасообщение между Москвой и Таллинном из-за коронавируса прервалось в марте 2020 года.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!