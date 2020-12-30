Ср, 30.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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"Аэрофлот" начал продажу билетов на линии Москва - Таллинн

Самолет "Аэрофлота".

ФОТО: Maxim Shemetov/REUTERS/Scanpix

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" планирует возобновить работу линии Москва - Таллинн - Москва с 28 марта, пишет Rus.ERR.

На официальном сайте компании уже можно приобрети билеты.

По информации "Аэрофлота", полеты будут осуществляться дважды в день на каждом из направлений.

О том, что работа линия будет возобновлена не раньше весны 2021 года, ранее и коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Авиасообщение между Москвой и Таллинном из-за коронавируса прервалось в марте 2020 года.

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