Департамент здоровья объяснил, почему в Эстонии беременные не входят в группу риска

Если в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) относят беременных к группам риска, в Эстонии это не так. Руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп объяснила Postimees, почему подходы отличаются.
«CDC внесли беременных в группу риска, но этого не сделали ни ВОЗ, ни Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Однако ВОЗ опубликовала на своей странице статью, в которой говорится, что у беременных болезнь чаще протекает бессимптомно, но беременные с более тяжелым течением болезни чаще попадают в больницу. Последнее также может быть связано с тем, что здоровью беременных часто уделяется повышенное внимание и их госпитализируют в первую очередь в качестве меры предосторожности», - говорит Сепп.
Великобритания отмечает, что беременные не подвержены более высокому риску тяжелого развития Covid-19, но из принципа предосторожности беременных рассматривают как группу среднего риска.
«К счастью, исходя из данных по Эстонии, мы не можем сказать, что беременные подвержены большему риску заболевания Covid-19, чем небеременные. Кроме того, из-за тяжелого течения Covid-19 у нас еще ни разу не госпитализировали беременную», - сказала Сепп.
«Как и всем другим людям, мы рекомендуем беременным соблюдать все профилактические меры - соблюдать дистанцию, сокращать контакты, носить маску и соблюдать правила гигиены рук», - заключает она.
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