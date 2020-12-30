Картина дня: новый антирекорд, проблема безработицы и лучшие статьи этого года

Пресс-конференция 〉 Департамент здоровья: сегодняшние цифры - это результаты праздников

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой ситуацию о распространении коронавируса объясняли министр социальных дел Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, префект Пыхьяской префектуры Кристьян Яани и доктор Ле Валликиви. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 968 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6648 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 968, то есть 14,6% от общего количества тестов. Читать далее...

У тысяч жителей Эстонии уже кончилась страховка по безработице, а новая работа не светит

По данным Кассы страхования от безработицы во время первой волны пандемии с 13 марта до середины мая работу потеряли 22 000 человек. В данным момент 6600 так и остались безработными, из которых у 4300 было право на страховые выплаты. Читать далее...

Видео 〉 Вмешательство Команды К предотвратило взрыв в Хяэдемеэсте

Спецподразделение полиции Команда К предотвратило летом этого года взрыв у банкомата Swedbank, расположенного в местечке Хяэдемеэсте Пярнуского уезда, когда действовавшая в Эстонии профессиональная группировка, состоявшая из молдаван, закачивала в банкоматы газ, что приводило к взрыву. Полиция уже долгое время наблюдала за троицей граждан Молдавии. Читать далее...

Графики 〉 Узнайте, в каких районах Таллинна и Харьюмаа быстрее всего распространяется коронавирус

Если к 1 декабря в Харьюмаа было зарегистрировано 6277 человек, инфицированных коронавирусом, то за рождественский месяц добавилось больше положительных проб, чем за весь предшествующий год: по состоянию на сегодняшний день - 7831 человек. Postimees исследовал, в каких районах Харьюмаа наблюдается рост числа заболеваний.

Читайте лучшее от Rus.Postimees за 2020 год!

Оглядываясь назад, мы обычно спрашиваем себя, чего достигли за это время, что успели совершить и что можно было бы сделать лучше. В этом году Rus.Postimees есть что вспомнить. Не станем врать: это не самые читаемые наши материалы, они просто лучшие. По крайней мере, для нас. Читать далее...

Ученый-экономист: кризис еще не до всех добрался, сейчас ситуация скорее хорошая

Год назад мало кто даже в страшном сне мог представить, в какой ситуации окажется мир сегодня — на пороге 2021 года, пишет Postimees. Но это оставляет пространство для размышлений: каким же был мир в этом году?

Люди, ожидающие посылки из Великобритании, могут столкнуться с неприятным сюрпризом

Если Европейский союз и покидающие ЕС Соединенное Королевство не продлят переходный период, многих людей, заказывающих посылки, может ждать неприятный сюрприз: в зависимости от содержания и стоимости посылки за заказанные еще в этом году товары придется заплатить больше, чем ожидалось. Основная причина - проблемы с поставками из-за коронавируса. Читать далее...

Топ-ляп 2020 от Rus.Postimees – очаровательный в своей простате

Каждый год мы продолжаем радовать наших читателей прекрасными опечатками и прочими ляпами, которые иногда в контексте приобретают особый, сокровенный смысл. Эту прекрасную традицию мы продолжаем и в этом году. Читать далее...

SYNLAB снижает стоимость теста на коронавирус

Благодаря сделанным ранее инвестициям, повышению эффективности процессов и наличию лабораторных принадлежностей по менее дорогой цене с 1 января 2021 года SYNLAB сможет предложить проведение тестов на коронавирус по существенно более низкой цене, чем раньше (при оформлении заказа на платный тест или при заказе теста оказывающим медицинские услуги учреждением/лицом). Читать далее...

Без злоупотребления алкоголем и в кругу семьи: полиция дала напутствия перед Новым годом

Праздники всегда связаны со злоупотреблением алкоголем, что означает больше насилия, нарушений общественного порядка, пьяных водителей, а также ситуаций, когда пьяных друзей оставляют где-то одних. Как обычно, полиция будет работать в усиленном составе, чтобы быстро оказать помощь нуждающимся. Читать далее...