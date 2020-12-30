Галерея: кто видел, как в Вяйке-Ыйсмяэ незаконно спилили огромную липу, отзовитесь!

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что об исчезновении дерева сообщили жители района: «Управа не давала разрешения на проведение рубки, и квартирное товарищество также не знало, кто мог заказать такие работы и почему». Муниципальная полиция возбудила дело о проступке.

Ханимяги продолжил, что зеленые насаждения высоко ценятся жителями Хааберсти, и вырубка, произведенная во время праздников, среди бела дня, является особенно наглым поступком. «Раньше пилили небольшие ели или обрезали другую растительность, но рубка дерева высотой с девятиэтажный дом во дворе густонаселенного квартала – это случилось впервые!»

Поскольку работа, очевидно, требовала тяжелого оборудования и заняла определенное время, всех жителей, видевших, как пилили дерево, просят предоставить в муниципальную полицию или районную управу информацию, которая может обнаружить преступника. «Если рубку производили не профессионалы, под угрозой находились жизнь и имущество людей. Если же дерево спилили арбористы, возникает сомнение в их профессиональной этике», - сказал Ханимяги.

Главный инспектор отдела производства и региональной работы таллиннского Департамента муниципальной полиции Талех Гусейнов сказал, что сотрудники МуПо выезжали на место происшествия, провели осмотр и первоначальные процессуальные действия. «За незаконную вырубку дерева, растущего в густонаселенной местности, на физическое лицо может быть наложен штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест. То же деяние, совершенное юридическим лицом, карается штрафом в размере до 3200 евро», - сказал Гусейнов. По его словам, именно это незаконное деяние повлечет за собой довольно крупный штраф.

Всех, кто видели незаконную рубку дереве во дворе дома по адресу Ыйсмяэ-теэ, 72 или имеет другую информацию об этом случае, просят сообщить об этом в муниципальную полицию по телефону 53314641 или по электронной почте Talehh.Gusseinov@tallinnlv.ee. Информацию можно также отправить в районную управу по адресу Haabersti@tallinnlv.ee.