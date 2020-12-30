Галерея: кто видел, как в Вяйке-Ыйсмяэ незаконно спилили огромную липу, отзовитесь!

Незаконная рубка была произведена во дворе дома по адресу Ыйсмяэ-теэ, 72. Огромная липа, которая росла здесь не один десяток лет, находилась буквально под окнами дома, но ее исчезновение заметили слишком поздно.
Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что об исчезновении дерева сообщили жители района: «Управа не давала разрешения на проведение рубки, и квартирное товарищество также не знало, кто мог заказать такие работы и почему». Муниципальная полиция возбудила дело о проступке.
Ханимяги продолжил, что зеленые насаждения высоко ценятся жителями Хааберсти, и вырубка, произведенная во время праздников, среди бела дня, является особенно наглым поступком. «Раньше пилили небольшие ели или обрезали другую растительность, но рубка дерева высотой с девятиэтажный дом во дворе густонаселенного квартала – это случилось впервые!»
Поскольку работа, очевидно, требовала тяжелого оборудования и заняла определенное время, всех жителей, видевших, как пилили дерево, просят предоставить в муниципальную полицию или районную управу информацию, которая может обнаружить преступника. «Если рубку производили не профессионалы, под угрозой находились жизнь и имущество людей. Если же дерево спилили арбористы, возникает сомнение в их профессиональной этике», - сказал Ханимяги.
Главный инспектор отдела производства и региональной работы таллиннского Департамента муниципальной полиции Талех Гусейнов сказал, что сотрудники МуПо выезжали на место происшествия, провели осмотр и первоначальные процессуальные действия. «За незаконную вырубку дерева, растущего в густонаселенной местности, на физическое лицо может быть наложен штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест. То же деяние, совершенное юридическим лицом, карается штрафом в размере до 3200 евро», - сказал Гусейнов. По его словам, именно это незаконное деяние повлечет за собой довольно крупный штраф.
Всех, кто видели незаконную рубку дереве во дворе дома по адресу Ыйсмяэ-теэ, 72 или имеет другую информацию об этом случае, просят сообщить об этом в муниципальную полицию по телефону 53314641 или по электронной почте Talehh.Gusseinov@tallinnlv.ee. Информацию можно также отправить в районную управу по адресу Haabersti@tallinnlv.ee.
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