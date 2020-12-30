Ср, 30.12.2020
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • В Ухане в девять раз больше переболевших Covid-19, чем указано в официальной статистике
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В Ухане в девять раз больше переболевших Covid-19, чем указано в официальной статистике
Но коллективный иммунитет сформирован не был

Работник в защитном костюме на рынке в Ухане в январе.

ФОТО: DARLEY SHEN/REUTERS/Scanpix

Масштабы первой вспышки коронавируса в Ухане могут быть в девять раз больше официально зафиксированных. Тем не менее коллективный иммунитет, способный защитить от повторной волны заболеваний, сформирован не был.

Об этом свидетельствует исследование местного населения, проведенное Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, передает Korrespondent.

В частности, образцы крови в середине апреля взяли у 34 тысяч жителей Уханя, провинция Хубэй, а также Пекина, Шанхая и четырех других провинций. Так, на Ухань пришлось около трети образцов.

При этом антитела к коронавирусу выявили у 4,43% людей из 11 млн населения Уханя: это примерно 450 тысяч человек. Официально зарегистрированных в городе случаев COVID-19 на середину апреля было 50 008 человек.

Такие различия - следствие хаоса в начале эпидемии и ограниченных возможностей тестирования на ее ранней стадии. Возможно также, что показатель (4,43%) завышен из-за потенциально неравномерного забора проб (в районе с высоким уровнем случаев или среди пожилых).

Это значит, что город, который стал первым очагом инфекции на планете, далек от коллективного иммунитета, - как и вся страна.

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