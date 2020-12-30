В Ухане в девять раз больше переболевших Covid-19, чем указано в официальной статистике
Масштабы первой вспышки коронавируса в Ухане могут быть в девять раз больше официально зафиксированных. Тем не менее коллективный иммунитет, способный защитить от повторной волны заболеваний, сформирован не был.
Об этом свидетельствует исследование местного населения, проведенное Китайским центром по контролю и профилактике заболеваний, передает Korrespondent.
В частности, образцы крови в середине апреля взяли у 34 тысяч жителей Уханя, провинция Хубэй, а также Пекина, Шанхая и четырех других провинций. Так, на Ухань пришлось около трети образцов.
При этом антитела к коронавирусу выявили у 4,43% людей из 11 млн населения Уханя: это примерно 450 тысяч человек. Официально зарегистрированных в городе случаев COVID-19 на середину апреля было 50 008 человек.
Такие различия - следствие хаоса в начале эпидемии и ограниченных возможностей тестирования на ее ранней стадии. Возможно также, что показатель (4,43%) завышен из-за потенциально неравномерного забора проб (в районе с высоким уровнем случаев или среди пожилых).
Это значит, что город, который стал первым очагом инфекции на планете, далек от коллективного иммунитета, - как и вся страна.
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