Ср, 30.12.2020
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Глобус
  • Для путешествий в следующем году может понадобиться паспорт вакцинации
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Для путешествий в следующем году может понадобиться паспорт вакцинации

Таллиннский аэропорт

ФОТО: Eero Vabamägi

Теперь, когда в Эстонии и по всему миру началась вакцинация от коронавируса, многие мечтают о путешествиях и возврату к привычной жизни. Но для этого может потребоваться свидетельство о вакцинации, пишет Postimees со ссылкой на CNN.

Несколько компаний и технологических концернов начали разработку приложений или систем для смартфонов, которые содержали бы информацию о вакцинации человека или результатах теста на коронавирус. Приложение можно было бы использоваться для демонстрации при входе на концертные площадки, стадионы, в кинотеатры или даже при въезде в другие страны. Приложение создаст пропуск в виде QR-кода или справки о состоянии здоровья.

Как будет выглядеть в Эстонии коронапаспорт, ответила советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер:

«В Эстонии используется бумажный паспорт иммунизации, и все вакцинации также должны быть зарегистрированы в электронной истории болезни, чтобы люди могли видеть свои прививки на государственном портале для пациентов (электронный паспорт иммунизации). При необходимости электронный паспорт иммунизации можно распечатать. На уровне Европейского Союза начались обсуждения о создании единого паспорта вакцинации для всего ЕС. Более подробную информацию можно будет озвучить, если будут приняты конкретные соглашения».

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