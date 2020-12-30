Для путешествий в следующем году может понадобиться паспорт вакцинации

Несколько компаний и технологических концернов начали разработку приложений или систем для смартфонов, которые содержали бы информацию о вакцинации человека или результатах теста на коронавирус. Приложение можно было бы использоваться для демонстрации при входе на концертные площадки, стадионы, в кинотеатры или даже при въезде в другие страны. Приложение создаст пропуск в виде QR-кода или справки о состоянии здоровья.

Как будет выглядеть в Эстонии коронапаспорт, ответила советник отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кярт Сыбер: