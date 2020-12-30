Ср, 30.12.2020
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Криста Фишер
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  • Узнайте, как раскрыть тайный смысл объявлений о продаже недвижимости
1 мин для прочтения

Узнайте, как раскрыть тайный смысл объявлений о продаже недвижимости

ФОТО: pufikhomes.com

За слишком красивыми до приторности текстами объявлений о продаже недвижимости может скрываться противоположное, предупреждает Kodustiil

В объявлении о продаже недвижимости объект должен быть описан предельно точно - начиная от юридических тонкостей, заканчивая техническим состоянием. Но бывает и так, что описание жилища намного отличается от того, что видят потенциальные покупатели при просмотре. 

В общем-то все эти хитрости шиты белыми нитками, но предупрежден - значит вооружен! Портал об интерьере apartmenttherapy.com составил целый словарь, воспользовавшись которым можно обойти подводные камни, рассыпанные в текстах объявлений о продаже недвижимости. 

  • Уютная

Это слово часто употребляется при описании жилья очень маленькой площади. 

  • Нулевой этаж

На самом деле это помещение находится на цокольном этаже, а если быть совершенно честным, то - в подвале. 

  • Очаровательная

Это слово обычно используется для описания какого-то странного и необычного жилья.

  • Открытая планировка

Квартирой с открытой планировкой все чаще именуют очень маленькую по площади студию, где человек ест, спит и отправляет естественные потребности в одном и том же помещении. 

  • Светлая

Любая квартира покажется светлой, когда поднимаешься в нее по темной лестнице.

  • Уникальная

Неужели речь идет не о квартире в типовой застройке, а о венецианском палаццо?

  • Близость к природе

Прежде чем верить, посмотрите карты Google. 

  • Аутентичный

В этом жилище никогда не делали ремонт! 

  • Хорошее место, рядом все необходимое для жизни

Хотите жить рядом с баром?

  • На расстоянии пешей прогулки

Вполне может оказаться, что на машине туда просто не проехать.

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