Названы самые свободные страны мира: Эстония среди лидеров

В индексе свободы человека, составленном престижным аналитическим центром в США институтом Като, Эстония занимает восьмое место среди 162 стран, сообщает Postimees со ссылкой на портал Estonian World.
Эстония успешна во всех категориях, учитываемых индексом. Эстония получила 9,12 балла по десятибалльной шкале в категории личных свобод, оценка экономических свобод - 7,96, а человеческих свобод — 8,54.
По сравнению с рейтингом, составленным в 2017–2018 годах, Эстония поднялась на четыре позиции и, безусловно, является самой успешной страной в Восточной Европе - Литва занимает 21-е место, Латвия - 22-е, а Чехия - 24-е. Остальная часть Восточной Европы уже гораздо ниже в рейтинге.
Более свободными странами, чем Эстония, являются Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Дания, Австралия, Канада и Ирландия, а далее за нами уже следуют Германия, Швеция и Финляндия. Великобритания и США разделили 17-е место.
Хуже дела со свободами обстоят в странах, который заняли последние строки рейтинга, — в Сирии, Судане, Венесуэле, Йемене и Иране.
Индекс принимает во внимание принципы правого государства, чувство безопасности, а также свободу передвижения, религии, собраний, владения и выражения мнений, и, кроме того, размер государственного сектора и экономические и финансовые регуляции.