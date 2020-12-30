Названы самые свободные страны мира: Эстония среди лидеров

Эстония успешна во всех категориях, учитываемых индексом. Эстония получила 9,12 балла по десятибалльной шкале в категории личных свобод, оценка экономических свобод - 7,96, а человеческих свобод — 8,54.

По сравнению с рейтингом, составленным в 2017–2018 годах, Эстония поднялась на четыре позиции и, безусловно, является самой успешной страной в Восточной Европе - Литва занимает 21-е место, Латвия - 22-е, а Чехия - 24-е. Остальная часть Восточной Европы уже гораздо ниже в рейтинге.

Более свободными странами, чем Эстония, являются Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Дания, Австралия, Канада и Ирландия, а далее за нами уже следуют Германия, Швеция и Финляндия. Великобритания и США разделили 17-е место.

Хуже дела со свободами обстоят в странах, который заняли последние строки рейтинга, — в Сирии, Судане, Венесуэле, Йемене и Иране.