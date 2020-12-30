Ирья Лутсар отвечает: что будет, если к моменту вакцинации человек заразится коронавирусом?

В Эстонии уже несколько дней идет вакцинация от коронавируса. Портал Elu24 выяснил у вирусолога Ирьи Лутсар, что будет, если к моменту вакцинации человек заразится коронавирусом.
По словам Лутсар, тех, кто заболел коронавирусом или находится в возможном инкубационном периоде, в этот момент прививать не будут.
«Если результат ПЦР-теста оказался положительным, то вакцинация этому человеку не показана, но при нынешнем дефиците вакцины такие люди и не будут в приоритете», - сказала она.
По словам вирусолога, до вакцинации тестировать на коронавирус не будут. «У каждого человека спрашивают, не болеет ли он каким-нибудь инфекционным заболеванием и не был ли он в близком контакте с зараженными. Точно так же, как в случае другой вакцины», - добавила Лутсар.