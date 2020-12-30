Помощь для предприятий в Харьюмаа и Ида-Вирумаа: когда подавать ходатайство и какие условия должны быть выполнены?

Министр социальных дел Танель Кийк сказал в интервью Postimees, что Касса по безработице обсудила предложение поддержать с помощью 16 миллионов попавших в затруднительное положение предприятия в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. «Вероятно, начать ходатайствовать (о компенсации — прим.ред.) можно будет самое позднее с 1 февраля», - пообещал он.
Принципиальное решение было принято советом Кассы по безработице сегодня и, по словам министра социальных дел, правительство планирует утвердить его в течение сегодняшнего дня. Принятые меры - разовое возмещение затрат на оплату труда. «Размер компенсации будет представлять собой единовременную сумму затрат на рабочую силу, которые конкретная компания имела по состоянию на ноябрь», - сказал министр социальных дел.
«Как и весной, мы обратились в Кассу по безработице с просьбой о помощи для поддержки тех компаний, которые испытывают трудности из-за распространения Covid-19 или ограничений, введенных в Харьюмаа и Ида-Вирумаа», - сказал министр.
Механизм компенсации представляет собой возмещение затрат на рабочую силу за один месяц и в качестве условия для получения поддержки предприятие не может увольнять сотрудников в период действия ограничений или через 30 дней после окончания особых ограничений в Харьюмаа и Ида-Вирумаа.
Экономическая помощь касается предприятий Харьюмаа и Ида-Вирумаа, сфера деятельности которых испытывает финансовые трудности из-за ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса. «Например, предприятия общественного питания, организация конференций или другие области, которые в настоящее время ограничены», - пояснил Кийк.