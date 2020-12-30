Видео ⟩ В йеменском аэропорту произошли взрывы во время прибытия нового правительства

Серия мощных взрывов прозвучала в районе зала прилетов аэропорта во время прибытия из Саудовской Аравии членов нового правительства национального согласия. В формировании кабинета участвовали и представители международно признанных властей и сепаратистов с юга страны, правительство приняло присягу в Саудовской Аравии. Министры не пострадали, так как во время ЧП они находились в самолете или спускались по трапу, позднее их перевели в правительственный дворец «Аль-Машик» во временной столице.

Однако по информации канала «Аль-Арабийя», пострадало много журналистов и местных чиновников, ожидавших министров. Здание аэропорта и прилегающие районы оцеплены силами безопасности.

BREAKING - Explosion at Aden's International Airport upon arrival of members of #Yemen's new government.pic.twitter.com/VkUXy31wz1 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 30, 2020

По информации источника агентства, причиной взрыва стал ракетный обстрел из районов, подконтрольных повстанцам из движения «Ансар Алла» (хуситов) в провинции Таиз на юго-западе Йемена. По данным корреспондента канала Sky News Arabia, в аэропорту Адена произошло два взрыва, один из которых был нацелен на взлетно-посадочную полосу, а другой произошел в холле аэропорта.

Корреспондент не смог определить, были ли причинами взрывов мины-ловушки, дроны или баллистические ракеты. В результате взрывов на взлетно-посадочной полосе аэропорта образовалась большая воронка, а также пострадала приемная. Члены нового правительства, назначенного 18 декабря, прибыли в Аден из Эр-Рияда.

Взрыв в Йемене. ФОТО: FAWAZ SALMAN/REUTERS

В кабинет, сформированный по итогам договоренностей прошлого года в Эр-Рияде между международно признанным правительством и сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена, вошли пять министров-южан.

Напомним, гражданская война в Йемене началась в 2014 году, когда повстанцы-хуситы (шииты) выступили против правительства. В 2015 году на помощь президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади пришла коалиция арабских государств, в которую вошли, в частности, ОАЭ и Саудовская Аравия. Хуситов же стал поддерживать Иран.

В мае 2018 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщало, что с весны 2015 года в Йемене погибли почти 6,4 тыс. мирных жителей, более 10 тыс. пострадали, причем большинство погибших стали жертвами ударов арабской коалиции. Эксперты также пришли к выводу, что в охваченном гражданской войной Йемене за три с лишним года умерли от голода 85 тысяч детей, а миллионы людей оказались на грани голода. Ситуация в Йемене стала крупнейшей гуманитарной катастрофой в мире в последние годы.

Взрыв в Йемене. ФОТО: FAWAZ SALMAN/REUTERS

Внутриполитическая обстановка в Йемене продолжала усложняться. Начался раскол внутри коалиции арабских государств и их союзников. В начале интервенции на стороне правительства Йемена воевали и сепаратисты с юга страны. Однако в апреле 2017-го президент Йемена отправил в отставку губернатора Адена Айдаруса аль-Зубайди, заподозрив его в нелояльности. Это привело к массовым протестам, а потом и к формированию Южного переходного совета, председателем которого стал аль-Зубайди. Его сторонники заявили о намерении «восстановить Южное государство», под которым подразумевается Южно-Йеменская Республика, существовавшая с 1967 года до 1990 года. Сепаратистов поддержали ОАЭ, а Саудовская Аравия осталась на стороне правительства Йемена.

В 2019 году политики заговорили и о том, что ситуация в Йемене может иметь непредсказуемые последствия и для всей мировой экономики. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Сальмана, если ведущие мировые державы не сумеют сдержать Иран, который оказывает военную поддержку хуситам, «мы увидим дальнейшую эскалацию», а «цены на нефть вырастут немыслимо».