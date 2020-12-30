Катри Райк стала новым мэром Нарвы

Депутатов, идущих на заседание, хотели встретить пикетчики, которые стояли с плакатами против экс-мэра Алексея Евграфова и зампредов горсобрания Елены Пахомовой и Ларисы Олениной.

“Ну сколько можно уже терпеть - никак не может прийти к власти градоначальник и председатель городского собрания, уже практически два месяца, - сказал организатор пикета Михаил Паньшин. - Я подал такую идею в соцсетях, люди откликнулись в личных сообщениях, в комментариях под моим призывом”.

У дверей Нарвского горсобрания прошел пикет за отставку Ларисы Олениной и Елены Пахомовой. ФОТО: Николай Андреев

Однако, главные действующие лица прошли в зал заседаний загодя, и участники пикета с ними не встретились. У здания также дежурили два полицейских, которые слушали политические споры и раздавали маске тем, кто их не надел.

Заседание горсобрания было объявлено закрытым из-за коронавирусных ограничений. В зале остались только депутаты, а пресса и горожане могли следить за происходящим по видеотрансляции. Официальная трансляция, кстати, работала плохо, и видеть происходящее за закрытыми дверями можно было только на Фейсбук-странице фракции Meie Narva.

От имени фракции Meie Narva ее председатель Катри Райк предложила на пост председателя горсобрания Татьяну Стольфат, руководителя муниципального центра социальной работы. Катри Райк сообщила, что представлять ее нарвитянам не нужно и отметила, что Татьяна Стольфат была признана лучшим социальным работником года.

Других кандидатов занять должность председателя не было, в итоге Татьяна Стольфат стала председателем. Приняв поздравления от Ларисы Олениной, она сразу начала вести заседание.

Вторым пунктом повестки дня были выборы нового мэра Нарвы. Новая коалиция предложила на этот пост Катри Райк, которая только что покинула Рийгикогу ради участия в выборах нарвского мэра.

Ирина Янович, председатель оппозиционной фракции и бывший председатель горсобрания предложила на пост мэра Алексея Евграфова. Она отметила, что его кандидатуру поддержали горожане - инициативная группа собрала более 2800 подписей за возвращение Алексея Евграфова в кресло мэра, которое он покинул 11 ноября.

Мэра депутаты горсобрания также выбирали тайным голосованием. Когда счетная комиссия подвела итог, оказалось, что за Катри Райк проголосовали 12 депутатов, за Алексея Евграфова - 11.

Официально вступив в права мэра города, Катри Райк пообещала быть мэром всех нарвитян и всех депутатов - и от коалиции, и от оппозиции, отметив, что тяжелая работа оппозиции ей хорошо знакома. Она также поздравила нарвитян с праздниками и попросила провести их в тихом семейном кругу.

Заменив мэра и председателя горсобрания, новая коалиция сместила двух последних представителей прежней коалиции - заместителей председателя горсобрания Ларису Оленину и Елену Пахомову.

Елена Пахомова (справа на фото) и Лариса Оленина - заместители председателя Нарвского горсобрания. ФОТО: Николай Андреев