Охранника магазина, спасшего ребенка, выписали из больницы

«Первое, что я вспомнил, это фильм «Весна», где Арно бросился на помощь Теэле, когда та упала в пруд, - сказал охранник Айвар Волас. - С Теэле ничего не случилось, а у Арно, как и у меня, была температура».

Волас боролся с 40-градусной температурой в ​​течение нескольких дней, и в больнице не удалось с легкостью сбить температуру, но постепенно он все-таки пошел на поправку. 22 декабря он смог поехать домой и провести Рождество с семьей. Несмотря на то, что его здоровье значительно улучшилось, в январе ему по-прежнему нужно посещать врачей, и он не вернется на работу еще несколько недель.

Сегодня состоялся прием в Prisma и охранной компании Skarabeus, на котором Айвара поблагодарили за его храбрость. «В январе я также пойду на прием к мэру Урмасу Клаасу», - сказал Волас.

Девочка упала в воду с мостков на улице Сыбра и на момент появления Воласа, пыталась удержаться за бетонную набережную. Охранник схватил девочку и попытался вытащить ее наверх, но крутой и скользкий берег, и тяжесть намокшей одежды не позволили ему вытянуть ребенка в одиночку. Волас и сам отец, поэтому понимает тот всеобъемлющий страх, когда что-то происходит с ребенком. «В голове у меня крутилась мысль: если сейчас не придет помощь, я прыгну в воду и попробую ее вытащить».

К большому счастью, вскоре на место прибыла полиция, которая поспешила им на помощь. Общими усилиями ребенка удалось вытащить из ледяной воды. Однако к тому времени девочка уже была бессильна, и Воласу пришлось немало потрудиться, чтобы удержать ее на плаву.