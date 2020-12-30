Оппозиция предлагает тысячи поправок к проекту референдума о браке

В среду Партия реформ представит конституционной комиссии Рийгикогу 3500 поправок к проекту референдума о браке, пишет Postimees. Социал-демократическая партия - 5800 поправок.
Фракция Партии реформ представила Конституционной комиссии Рийгикогу предложения о поправках в 16.00.
Партия реформ также предложила добавить в состав комиссии Вальдо Рандпере. Это обсуждали члены правления Рийгикогу. С предложением были согласны Сийм Каллас и Хелир-Валдор Сеэдер, против был спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.
Ранее социал-демократы в пресс-релизе сообщили, что сегодня передадут в Рийгикогу 5800 поправок к проекту референдума на тему брака