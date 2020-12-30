Оппозиция предлагает тысячи поправок к проекту референдума о браке

Партия реформ также предложила добавить в состав комиссии Вальдо Рандпере. Это обсуждали члены правления Рийгикогу. С предложением были согласны Сийм Каллас и Хелир-Валдор Сеэдер, против был спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.