Ср, 30.12.2020
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Криста Фишер
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  • Оппозиция предлагает тысячи поправок к проекту референдума о браке
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Оппозиция предлагает тысячи поправок к проекту референдума о браке

В среду Партия реформ представит конституционной комиссии Рийгикогу 3500 поправок к проекту референдума о браке, пишет Postimees. Социал-демократическая партия - 5800 поправок.

Фракция Партии реформ представила Конституционной комиссии Рийгикогу предложения о поправках в 16.00.

Партия реформ также предложила добавить в состав комиссии Вальдо Рандпере. Это обсуждали члены правления Рийгикогу. С предложением были согласны Сийм Каллас и Хелир-Валдор Сеэдер, против был спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас.

Ранее социал-демократы в пресс-релизе сообщили, что сегодня передадут в Рийгикогу 5800 поправок к проекту референдума на тему брака

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