Свободные вакансии: авиаотряд Департамента полиции погранохраны приглашает на работу

В ближайшие годы Департамент полиции и погранохраны примет на работу в авиаотряд примерно двадцать человек, среди которых пилоты, спасатели на воде, техники, операторы лебедки и другие сотрудники.

"Дополнительными членами экипажа будут укомплектованы имеющиеся команды вертолетной эскадрильи. Кроме этого будут созданы дополнительные команды из четырех человек — это капитан, второй пилот, спасатель на воде и оператор лебедки. Наша цель — с помощью усиленного состава повысить возможности авиаотряда и этим уменьшить время реагирования на вызовы в течение всех суток", — рассказал руководитель авиаотряда Департамента полиции и погранохраны Райн Йыэвеэр.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Йыэвеэр отметил, что с лета этого года в сотрудничестве с Северо-Эстонской региональной больницей авиаотряд реагирует на тяжелые ДТП, чтобы пострадавших, находящихся в критическом состоянии, как можно быстрее доставить в больницу.

"При запуске этого проекта мы прогнозировали, что в год будет примерно десять случаев, когда вертолет будет иметь преимущество перед наземным транспортом в скорости транспортировки с места ДТП. На данный момент, менее чем за полгода, мы отреагировали уже более чем на 10 таких ДТП и оказали помощь по спасению жизни пострадавших быстрой транспортировкой в больницу", — рассказал он.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

В этом году авиаотряд участвовал в разных поисковых и спасательных операциях, совершал медицинские и мониторинговые полеты, что составляет тысячи летных часов. Например, в 16 случаях отряд отреагировал на бедствие на море, в 32 случаях помогал искать людей на местности. Вертолет совершил 85 медицинских полетов, из которых большинство полетов было срочной доставкой больных из больницы в больницу, а также доставка больных с островов в находящиеся на материке больницы.

Кроме своих обычных рабочих заданий и реагирования на вызовы, авиаотряд совершает мониторинговые полеты для обнаружения незаконной деятельности на границе и возможных загрязнений на море.

Сейчас в распоряжении авиаотряда три вертолета AW139 и самолеты King Air B-350ER и Cessna C-172.