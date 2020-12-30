Новогодняя вечеринка военных: количество зараженных выросло в несколько раз

21 декабря в Выру состоялось мероприятие с участием личного состава тылового батальона Второй пехотной бригады, в котором приняли участие как военные, так и гражданские лица. «Это были мероприятия на свежем воздухе, в которых приняли участие 45 человек», - сказал командир второй пехотной бригады, полковник Тармо Метса. По данным Postimees, на вечеринке было более 60 человек.

В очаге заражения к среде результаты теста на коронавирус 19 человек были положительными. Среди зараженных как участники праздника, так и их близкие контакты.

«Известно, что четыре человека заразились коронавирусом и в настоящее время находятся дома в изоляции», - пояснил во вторник, 29 декабря, командир. Он добавил, что трое зараженных - работники медчасти, которые параллельно работают в гражданской медицине. «В настоящее время точный источник заражения не установлен», - сказал командир Метса.

Скорая помощь Выру сейчас переживает серьезный кризис, когда многие сотрудники вынуждены заменять заболевших и работать сверхурочно.

Департамент здоровья начал расследование

Пресс-секретарь Южно-Эстонской больницы Аве Абель подтвердила, что 21 декабря на празднике присутствовали двое сотрудников скорой помощи Южно-Эстонской больницы и что они оказались заражены коронавирусом. «На сегодняшний день (вторник – прим.ред.) из скорой помощи заболели три человека (имеют легкие симптомы) и 11 человек изолированы», - добавил Абель.

Чтобы вечеринка стала очагом коронавируса, с местом или мероприятием должны быть связаны шесть человек. Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп пояснила, что сейчас проводится эпидемиологическое расследование, чтобы понять, кто стал источником заражения и кто является близкими контактами. «Медицинские работники должны лучше всех знать, как ведет себя вирус и насколько он опасен. Подобные действия просто лишают дара речи», - сказала Кингсепп.

Частично заболевших или отправленных на изоляцию медиков заменяет персонал других отделений больницы. Если болезнь не распространилась, а контактировавшие с работниками скорой помощи медики получат отрицательные результаты на Sars-CoV-2, они смогут вернуться на работу к 3 января.

По состоянию на вторник, по данным Департамента здоровья, речь еще шла об очаге коронавируса, состоящем из восьми человек.

Осенью этого года организация праздников и мероприятий была существенно изменена приказом командующего Силами обороны Мартина Херема, где, с одной стороны, их нужно было адаптировать к рабочему коллективу в соответствии с распространением вируса. «Исходя из этого, данное мероприятие также было организовано, учитывая обстоятельства, даже питание проходило на открытом воздухе», - пояснил полковник Метса. Он добавил, что в мероприятии приняли участие только люди, которые ежедневно контактируют друг с другом на работе.

Командующий Силами обороны: этот случай следует считать достойным сожаления

Мартин Херем. ФОТО: Mihkel Maripuu

Силы обороны сообщили, что мероприятие состояло из похода и короткого собрания, которое проходило в навесе, открытом с трех сторон.

В ходе мероприятия были соблюдены все требования безопасности проведения мероприятий на открытом воздухе, установленные на тот момент правительством. На мероприятии также присутствовали трое работников скорой помощи Выру, которые также работают в Силах обороны и, согласно сегодняшним данным, заражены коронавирусом. Кроме того, еще один участник мероприятия получил подтверждение заражения. У других участников вирус не диагностирован.