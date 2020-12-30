Кийк: к моменту прибытия следующей партии вакцин в Эстонии прививки сделают около 5000 человек

По словам министра, причина, по которой сегодня не вакцинировано больше людей, заключается в том, что медицинские работники нуждаются в соответствующем обучении с учетом специфики вакцины. На сегодняшний день, по его словам, тысячи людей прошли обучение вакцинации, и по мере увеличения поставок количество вакцинированных значительно увеличится.

«Наши возможности - это не 5000 доз в неделю или 10 000 в неделю, это десятки тысяч в неделю, и если поставки вакцин увеличатся, количество людей, вакцинируемых каждый день, также значительно увеличится. В целом, первые 5000 доз будут использованы к тому времени, когда придет следующая партия», - сказал Кийк, добавив, что количество людей, вакцинированных на этой неделе, вероятно, составит 2000–3000 человек.