Необычная и недорогая дача недалеко от Хаапсалу ждет покупателя

Одноэтажная дача необычного вида расположена в Ляэнемаа, на уединенном ухоженном участке в двух минутах ходьбы от моря.
На участке площадью 1250м2 находятся: дача, детский игровой домик, лодочный сарай, который также используется для хранения дров, и два парника.
Одноэтажная, крытая шифером дача площадью 72 м² состоит из большой гостиной, спальни, кухни, бани с душевой и сухой уборной. Имеется уютная терраса с камином. В отделке внутренних помещений использовано в основном дерево.
Дом отапливается камином, кухонной плитой и электричеством. На участке расположена скважина, вода проведена в дом. Канализация - фильтрующий колодец.
До морского побережья пара минут неспешной прогулки. Порт Рохукюла находится в 8 километрах, Хаапсалу - в 14 км.
С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.