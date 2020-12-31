Необычная и недорогая дача недалеко от Хаапсалу ждет покупателя

На участке площадью 1250м2 находятся: дача, детский игровой домик, лодочный сарай, который также используется для хранения дров, и два парника.

Дача в Ляэнемаа. ФОТО: KV.EE

Одноэтажная, крытая шифером дача площадью 72 м² состоит из большой гостиной, спальни, кухни, бани с душевой и сухой уборной. Имеется уютная терраса с камином. В отделке внутренних помещений использовано в основном дерево.

Дача в Ляэнемаа. ФОТО: KV.EE

Дом отапливается камином, кухонной плитой и электричеством. На участке расположена скважина, вода проведена в дом. Канализация - фильтрующий колодец.

Дача в Ляэнемаа. ФОТО: KV.EE

До морского побережья пара минут неспешной прогулки. Порт Рохукюла находится в 8 километрах, Хаапсалу - в 14 км.