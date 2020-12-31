Чт, 31.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Необычная и недорогая дача недалеко от Хаапсалу ждет покупателя
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Необычная и недорогая дача недалеко от Хаапсалу ждет покупателя

Дача в Ляэнемаа.

ФОТО: KV.EE

Одноэтажная дача необычного вида расположена в Ляэнемаа, на уединенном ухоженном участке в двух минутах ходьбы от моря. 

На участке площадью 1250м2 находятся: дача, детский игровой домик, лодочный сарай, который также используется для хранения дров, и два парника. 

Дача в Ляэнемаа.

ФОТО: KV.EE

Одноэтажная, крытая шифером дача площадью 72 м² состоит из большой гостиной, спальни, кухни, бани с душевой и сухой уборной. Имеется уютная терраса с камином. В отделке внутренних помещений использовано в основном дерево.

Дача в Ляэнемаа.

ФОТО: KV.EE

Дом отапливается камином, кухонной плитой и электричеством. На участке расположена скважина, вода проведена в дом. Канализация - фильтрующий колодец.

Дача в Ляэнемаа.

ФОТО: KV.EE

До морского побережья пара минут неспешной прогулки. Порт Рохукюла находится в 8 километрах, Хаапсалу - в 14 км. 

С объявлением о продаже можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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