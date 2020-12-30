Видео ⟩ «Меня не е**т, кто кого е**т», или Поправки к проекту референдума о браке

Пооламетс зачитывает полученные поправки: Должны ли несовершеннолетние иметь право самостоятельно управлять автомобилем? Не слишком ли много на Хийумаа людей? Должно ли понятие брака в Эстонии совпадать по содержанию с понятием и содержанием брака в Республике Узбекистан?

- Будете ли вы сегодня держать кулаки за председателя конституционной комиссии Анти Пооламетса, поскольку он, вероятно, до полуночи вместе со своими помощниками будет регистрировать поправки в Рийгикогу, пока другие готовятся к Новому году и варят дома холодец?

Каллас: Анти Пооламетс, вероятно, уйдете отсюда, как только вы выключите свои камеры. Эту работу будут делать бедные чиновники.

Пооламетс: Мы не можем читать эти поправки в одиночку, у меня здесь целая команда.

Пооламетс продолжает читать поправки: Джордж Сорос - угроза эстонскому государству?

Каллас: Столь же глупый вопрос, как должен ли в Эстонии брак быть между мужчиной и женщиной.

Пооламетс: Знаете, до чего мы все-таки докатились, мы не только подвергались такой жестокой обструкции, но произошло также такое событие в истории парламента, что просто была прислана похабщина. Раймонд Кальюлайд прислал похабщину в качестве предложения вопроса на референдум. В этом смысле мне кажется, что лодка нашего парламента прямо сейчас достигла дна.

Каллас: Отзовите этот законопроект, и мы займемся действительно важными вещами, которые повлияют на жизнь людей в будущем и сейчас.

Пооламетс: Брак - это очень серьезное дело. Если вы не относитесь к этому серьезно, то это ваша проблема. Но воспрепятствование законотворческой деятельности парламента, вот большая проблема.

Каллас: В любом случае сил вам!

Пооламетс: Печально!

Пооламетс продолжает читать поправки: «Надо ли в Эстонии запретить ножи и вилки?» Это троллинг, глупая игра. Для чего? Это поднимет имидж парламента? Нет.

- Кая Каллас до передачи поправок сказала, что как только камеры выключатся, Анти Пооламетс уйдет домой провожать завершение года с семьей, а ассистенты останутся работать. Так и будет?

Пооламетс: Нет, так не будет, поскольку я работаю вместе с ассистентами и мы будем сидеть предположительно до полуночи. Во-первых, мы прочтем эти предложения, сколько их всего, и, во-вторых, мы их сгруппируем. Цель этого — остановить работу парламента. Только от Индрека Саара (Социал-демократическая партия) 5800 предложений, от Партии реформ — тысячи.

- Но планируете ли вы как-то противостоять этой обструкции или не остается ничего другого, как продолжать эту игру?

Пооламетс: Конечно, потому что государство должно иметь возможность продолжать функционировать. Одно из важнейших прав - право голоса народа. На это совершенно необходимо дать юридический ответ, выхода нет. Такого обструкционизма допускать просто нельзя. Сейчас идет тотальная атака на парламентаризм, и это очень большая ошибка. Этим оппозиция спускает себя в унитаз.

Всего в конституционную комиссию поступило 9478 поправок к проекту референдума о браке.

Postimees привел примеры некоторых поступивших поправок:

«Должны ли все эстонские семьи быть защищены Законом о семье?» - Имре Соояэр (Центнристская партия)

«Должно ли быть возможным в Эстонии с помощью суррогатной матери завести ребенка?» - Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия)

«Должно ли участие в выборах в Рийгикогу быть обязательным?» - Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия)

«Является ли голосование в качестве члена Рийгикогу против своих ценностей и убеждений в некоторой степени бесхребетным поступком?» - Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия)

«Данте Алигьере пишет в третьей песни «Божественной комедии» «Оставь надежду всяк сюда входящий». Когда он писал это, имел ли он в виду журналистов, которые, входя в зал для пресс-конференций дома Стенбока, надеются получить ответы от премьер-министра Юри Ратаса» - Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия)

«Меня не е**т, кто кого е**т» -Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия)

«Вчера было лучше, чем сегодня?» - Яак Юске (Социал-демократическая партия)