Юри Ратас побывал в гостях у Эдгара Сависаара

Как написал в среду в социальных сетях сам Сависаар, у него с Ратасом состоялся очень сердечный разговор. «Ратас проявил интерес к моему здоровью и дал советы, как его улучшить. Мы поговорили о детстве, о своих предках. Обменялись мнениями о том, как происходят перемены в правительстве и о подоплеке этих перемен», - отметил Сависаар.