Ср, 30.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
1 мин для прочтения

Юри Ратас побывал в гостях у Эдгара Сависаара

Эдгар Сависаар и Юри Ратас в 2017 году.

ФОТО: Sander Ilvest

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас в среду посетил своего соратника по политическим баталиям и бывшего лидера центристов Эдгара Сависаара у него на хуторе в деревне Хундисильма.

Как написал в среду в социальных сетях сам Сависаар, у него с Ратасом состоялся очень сердечный разговор. «Ратас проявил интерес к моему здоровью и дал советы, как его улучшить. Мы поговорили о детстве, о своих предках. Обменялись мнениями о том, как происходят перемены в правительстве и о подоплеке этих перемен», - отметил Сависаар.

По словам Сависаара, он обсудил с Ратасом тему предстоящих в 2021 году в Эстонии выборов и связанных с ними перспектив. «Мы договорились встречаться чаще и затрагивать самый разнообразный круг тем», - подчеркнул Сависаар.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back