Юри Ратас побывал в гостях у Эдгара Сависаара

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас в среду посетил своего соратника по политическим баталиям и бывшего лидера центристов Эдгара Сависаара у него на хуторе в деревне Хундисильма.
Как написал в среду в социальных сетях сам Сависаар, у него с Ратасом состоялся очень сердечный разговор. «Ратас проявил интерес к моему здоровью и дал советы, как его улучшить. Мы поговорили о детстве, о своих предках. Обменялись мнениями о том, как происходят перемены в правительстве и о подоплеке этих перемен», - отметил Сависаар.
По словам Сависаара, он обсудил с Ратасом тему предстоящих в 2021 году в Эстонии выборов и связанных с ними перспектив. «Мы договорились встречаться чаще и затрагивать самый разнообразный круг тем», - подчеркнул Сависаар.