Галерея ⟩ На Ратушной площади появился сказочный лес

Ратушная площадь после окончания работы рождественского рынка не будет пустовать. В среду вечером на площади появился волшебный лес со святящимися елками, лесными животными и шарами. «Волшебный лес поможет создать праздничное настроение и даст возможность прикоснуться к рождественской магии до 10 января. Пожалуйста, при посещении леса соблюдайте дистанцию», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Во вторник, 29 декабря, с Ратушной площади были убраны киоски рождественского рынка, а к вечеру 30 декабря на площади появились светящиеся животные и снежные шары.