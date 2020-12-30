Для прибывающих в Эстонию из Великобритании вводят новые требования

Правительство утвердило постановление, согласно которому поехать в Эстонию из Великобритании можно только в случае, если тест на SARS-CoV-2 был проведен за 72 часа до въезда в страну и результат этого теста отрицательный. Обязанность пройти тест не распространяется на детей младше 10 лет. После пересечения границы необходимо оставаться в самоизоляции в течение 14 дней, в течение которых нельзя покидать свое место жительства.

14-дневный период самоизоляции может быть сокращен, если помимо теста, проводимого до прибытия в страну, тест также проводится на седьмой день после прибытия в Эстонию. Время самоизоляции сокращается, если оба теста отрицательные.

Люди, которые прибывают из Великобритании в Эстонию в ближайшие дни и не могут пройти тест за 72 часа до поездки, должны пройти тест сразу после въезда в страну. Чтобы сократить период самоизоляции, второй тест следует проводить не ранее, чем на седьмой день после того, как станет известен результат первого теста. Оба теста должны быть отрицательными.

Срок самоизоляции также сокращается, если врач считает человека незаразным. Чтобы уменьшить самоизоляцию, тестирование также должен пройти и ребенок в возрасте до 10 лет.

Лицо, прибывающее из Великобритании, может покинуть место самоизоляции по указанию врача, полиции или спасателя или в экстренных случаях. Человек, находящийся в самоизоляции, также может покинуть дом, чтобы приобрести то, что необходимо для жизни, если получить это другим способом невозможно. Находясь на улице, следует избегать контактов с другими людьми. Независимо от причины ухода из дома или постоянного места жительства необходимо соблюдать все меры по предотвращению распространения коронавируса.