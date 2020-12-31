Галерея: деревянный домик в горах готов к встрече Нового года

Сегодня в качестве праздничного вдохновения хотим поделиться как раз таким интерьером — чудесным домом в горах Испании, который уже готов принимать гостей на встречу Нового года. Несмотря на не самую большую площадь, каждый его уголок просто пропитан уютом и зимней красотой.