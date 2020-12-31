Чт, 31.12.2020
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Криста Фишер
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Галерея: деревянный домик в горах готов к встрече Нового года

Встретить Новый год в деревянном домике в горах — настоящая мечта для многих, ведь там всегда много снега, великолепная природа и уютные вечера у камина, пишет Pufikhomes. 

Сегодня в качестве праздничного вдохновения хотим поделиться как раз таким интерьером — чудесным домом в горах Испании, который уже готов принимать гостей на встречу Нового года. Несмотря на не самую большую площадь, каждый его уголок просто пропитан уютом и зимней красотой. 

Смотрите галерею!

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