Галерея: деревянный домик в горах готов к встрече Нового года
Встретить Новый год в деревянном домике в горах — настоящая мечта для многих, ведь там всегда много снега, великолепная природа и уютные вечера у камина, пишет Pufikhomes.
Встретить Новый год в деревянном домике в горах — настоящая мечта для многих, ведь там всегда много снега, великолепная природа и уютные вечера у камина, пишет Pufikhomes.
Сегодня в качестве праздничного вдохновения хотим поделиться как раз таким интерьером — чудесным домом в горах Испании, который уже готов принимать гостей на встречу Нового года. Несмотря на не самую большую площадь, каждый его уголок просто пропитан уютом и зимней красотой.
Смотрите галерею!