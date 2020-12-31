Правительство утвердило меры компенсации ущерба от второй волны COVID-19

«Нынешний год выдался неожиданно трудным для всего мира. В Эстонии от второй волны коронавируса наиболее пострадали жители и предприятия Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Чтобы снизить риск перегрузки системы здравоохранения, правительство решило ввести в этих уездах масштабные ограничения», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«К сожалению, в результате этих ограничений серьезно пострадала жизнь тысяч людей. Для того, чтобы государство могло предложить им компенсацию неполученных доходов, правительство сегодня утвердило меры поддержки общим объемом более 30 миллионов евро. Они предназначены для сферы туризма, гостиничного сектора, общепита, а также для работников культуры, спорта и образования. Также мы предусмотрели помощь для действующих в этих сферах предпринимателей – физических лиц, - сказал он. - Мы вместе преодолеем это сложное время. Надеемся, что уже в ближайшем будущем, благодаря вакцинации, ситуация стабилизируется, и это позволит нам восстановить привычную жизнь по всей Эстонии».

Через Кассу страхования от безработицы в Харьюмаа и Ида-Вирумаа будет направлено более 16 миллионов евро

Компенсация будет выплачена тем работодателям в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, деятельность которых была серьезно нарушена из-за ограничений, введенных с 28 декабря по 17 января.

Согласно плану, работодатель получит компенсацию за тех работников, чьим рабочим местом по состоянию на 22 декабря были указаны уезды Харьюмаа или Ида-Вирумаа. Расходы на рабочую силу компенсируются на основании расходов на зарплаты, которые работодатель нес за работников в Харьюмаа и Ида-Вирумаа в ноябре. Компенсация будет переведена на счет работодателя. Предприятия, которые получат компенсацию, не имеют права в течение месяца после получения компенсации сокращать работников.

Компенсация расходов на рабочую силу предусмотрена для предприятий сферы размещения и общепита, спортивных объектов, для сферы образования по интересам, повышения квалификации и культуры. Компенсация будет выплачиваться только тем фирмам, у которых нет долговой задолженности перед государством, или же она рассрочена по состоянию на 22 декабря. Максимальный объем компенсации расходов на рабочую силу на одного работодателя составляет 180 000 евро.

Помощь выплачивается предпринимателям один раз, о поддержке можно ходатайствовать в течение февраля 2021 года через электронную Кассу страхования от безработицы.

Для поддержки FIE в Харьюмаа и Ида-Вирумаа выделено более 800 000 евро

Из правительственного резерва будет выделено 813 512 евро, чтобы поддержать предпринимателей – физических лиц в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, чья экономическая деятельность была серьезно нарушена в результате введенных правительством ограничений.

Через Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) туристический сектор получит поддержку на сумму около 10 миллионов евро