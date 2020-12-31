В ДТП на дорогах Эстонии пострадали два ребенка

За минувшие сутки в Эстонии было зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали дети, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Первая авария произошла около 12:40 в поселке Кийу в волости Куусалу на дороге Кийу - Яануксе. 65-летний водитель Jeep Grand Cherokee Laredo не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Находившегося в машине 8-летнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.
Второе ДТП произошло в 14:30 в волости Харку на перекрестке шоссе Таллинн - Палдиски и Таллиннской окружной дороги. Автомобиль Renault Megane, которым управляла 62-летняя женщина, столкнулся с Audi A4, за рулем которого находился 20-летний мужчина. Скорая помощь доставила в Таллиннскую детскую больницу пассажирку Renault - 6-летнюю девочку.