В ДТП на дорогах Эстонии пострадали два ребенка

Первая авария произошла около 12:40 в поселке Кийу в волости Куусалу на дороге Кийу - Яануксе. 65-летний водитель Jeep Grand Cherokee Laredo не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся на крышу. Находившегося в машине 8-летнего мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.