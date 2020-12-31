За сутки в Эстонии выявлено 738 зараженных, трое умерли

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 425 человек. На Таллинн приходится 303 новых случая.

В Ида-Вирумаа добавилось 118, в Тартумаа — 42, в Пярнумаа — 39, в Ляэне-Вирумаа — 25, в Вырумаа — 13, в Вильяндимаа — 12, в Рапламаа — 11 новых случаев. В Ярвамаа добавилось 9, на Хийумаа — 8, в Валгамаа и на Сааремаа — по семь новых случаев. В Ляэнемаа зафиксировано шесть, а в Йыгевамаа и Пыльвамаа — по два новых случая заражения. Еще в 12 случаях место жительства в Регистре народонаселения не указано.

В течение суток скончались трое заразившихся коронавирусом: 51-летний мужчина, 83-летняя женщина и 86-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 229 заразившихся коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 600,79 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 11,8% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 31 декабря, в больницах находились 393 пациента с Covid-19. За сутки число госпитализированных уменьшилось на 18 человек. В отделении интенсивной терапии находятся 40 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 26.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения более 16 300 человек, в том числе 4389 заразившихся.

Под наблюдением Идаского регионального отделения более 5200 человек, в том числе 1678 заразившихся.

Под наблюдением Лыунаского регионального отделения более 2700 человек, в том числе 892 заразившихся, среди находящихся под наблюдением есть заразившиеся из Пыхьяского, Идаского и Ляэнеского регионов.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения более 1300 человек, в том числе 378 заразившихся.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено на более 620 000 тестов на вирус SARS-CoV2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице https://koroonakaart.ee/ru.

В Эстонии началась вакцинация от COVID-19

27 декабря в Эстонии началась вакцинация от COVID-19. Всего было сделано 207 прививок. В первую очередь начали вакцинировать медицинских работников в больницах, скорой помощи и центрах семейных врачей в Ида-Вирумаа, Таллинне и Тарту, а с этой недели постепенно будут переходить на всю Эстонию.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или чье заболевание может быть более серьезным, предотвратить и снизить количество заболеваний и смертей, связанных с COVID-19, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику и обеспечить нормальное функционирование общества.

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