К концу недели ожидается новая коронавирусная бомба

«Они недооценивают инструкции Департамента здоровья. Чаще всего инструкции и защитные средства есть, но о них просто забывают, когда переходят из одной комнаты в другую или перемещаются между домами. Просто не приходит в голову продезинфицировать руки», - сказал он.

Руководитель Департамента здоровья не считает, что игнорирование инструкций со стороны персонала домов попечения происходит умышленно: «Элементарная спешка приводит к тому, что о чем-то забывают. Нужно повысить бдительность! Я считаю, что помогли бы напоминающие таблички на стенах. Думаю, люди могут сделать все для того, чтобы вирус не распространялся в домах попечения».

По словам Юллара Ланно, обстоятельства указывают на то, что если коронавирус уже начал распространяться в доме попечения, то и распространяется: «Видно, что если Covid-19 начал распространяться в доме попечения, то заразится весь дом или подразделение, и очаги возникают очень крупные».

Директор департамента отметил, что и живущие в доме попечения пожилые люди нуждаются в посторонней помощи и сопровождении для выполнения мер безопасности: «Вероятнее всего, сами они не могут требовать или применять инструкции Департамента здоровья. Поэтому большое внимание нужно уделять работникам домов, чтобы они обращали внимание и требовали этого и от себя». Он добавил, что такая же проблема имеется в психиатрической клинике Северо-Эстонской региональной больницы.

Рождественские очаги увидим на следующей неделе

По словам Лутсар, по вчерашним цифрам нельзя делать основательных выводов: «Начнет проявляться эффект праздников. Сейчас еще можно отменить сегодняшний праздник, я не вижу причин, почему его нельзя отменить».

По словам Фишер и Лутсар, истинная статистика зараженности в Рождество нас еще только ждет. Фишер говорит, что может уйти в среднем пять дней, прежде чем появятся симптомы, и только тогда человек пойдет сдавать тест: «Во второй половине недели начнут появляться данные о людях, заразившихся в Рождество».

«Государство не может поставить у двери каждого дома по полицейскому, это личная ответственность каждого», - отметила Лутсар.

Ограничений пока не прибавится

Танель Кийк ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), в Эстонии нет планов вводить в ближайшее время новые ограничения: более жесткие ограничения могут привести, скорее, к негативному эффекту.

«Кто-то хотел бы видеть более жесткие ограничения, кто-то — более мягкие. Я всегда ищу баланс и считаю, что если в обществе кто-то недоволен слишком жесткими мерами, а кто-то - слишком либеральными, значит баланс соблюден и мы находимся на правильном пути», - сказал Кийк.

Министр отметил, что нужно реагировать согласно ситуации и прогнозам: «Правительство только что ввело дополнительные меры, которые начали действовать с понедельника. О том, как они повлияли, мы еще не знаем».

Сейчас правительство видит статистику по дням и знает результаты исследования сточных вод — они не имеют признаков взрывного распространения, а поэтому нет причин для более жестких ограничений.