К концу недели ожидается новая коронавирусная бомба

Вчера сообщили, что за последние сутки в Эстонии было проверено 6648 тестов на коронавирус, 968 из которых оказались положительными. Такого большого суточного показателя прежде в стране не было. Все крупные очаги имеют по 100 и даже больше зараженных. Что стоит за этими цифрами, задался вопросом Postimees.
Вчерашняя пугающая цифра — результаты тестов за три дня: 28 декабря принесло дополнительно 302 положительных теста, 29 декабря — 661 и 30 декабря — пять.
И член научного совета, математик Криста Фишер подтвердила, что речь не идет о результате одних суток: «На 28 декабря пришлось 765, а на вчера — 663 положительных теста».
Росту предшествовал спад на выходных
Профессор вирусологии Тартуского университета и руководитель научного совета Ирья Лутсар сказала, что эту цифру в прогнозах предусмотрели: «Мне показалось странным, что результаты выходных оказались такими маленькими».
По словам Фишер, этой неделе предшествовало очень маленькое количество положительных результатов — на выходных и во время праздников: «Например, в воскресенье было меньше 300. Просто мало тестировались, однако имеется очень большой процент положительных результатов».
Если доля положительных тестов превышает четыре процента, то речь уже идет о бесконтрольном распространении. По уездам в Ида-Вирумаа мы имеем стабильно более 20 процентов, а в Харьюмаа около 15: «В Тартумаа доля положительных тестов составляет восемь процентов, что тоже много, но это лучше, чем в других местах».
Заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек выросла и в маленьких уездах. «Ляэне-Вирумаа потихоньку подтягивается к Харьюмаа. В глаза также бросаются Ярвамаа и Вырумаа, где в среднем имеется по 10 случаев в день, что для маленького уезда слишком много, - добавила Фишер. - Вирус распространяется повсюду. И сегодняшние цифры указывают на то, что распространение никак не снижается».
То же подтверждает и Департамент здоровья. И хотя чиновники видят, что по регионам имеется несколько очагов, особенно за ними следить не удается, поскольку в Эстонии имеется эпидемиологические распространение, а это значит, что заразиться можно где угодно.
На прошлой неделе заболеваемость росла в семи уездах: в Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, на Сааремаа, Хийумаа, в Ярвамаа, Вильяндимаа и Валгамаа. Признаки стабилизации на прошлой неделе можно было заметить в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Тартумаа, Рапламаа, Йыгевамаа и Пыльвамаа. Заболеваемость находилась в умеренном спаде в Ляэнемаа и Вырумаа. Однако вчерашние цифры говорят о том, что заражаемость начала снова повышаться повсеместно.
На прошлой неделе были люди, место заражения которых осталось неустановленным. Таких — 33 процента. В то же время средняя доля положительных тестов за 14 дней составляет 12,1 процента. «Эти показатели характерны для масштабного эпидемиологического распространения», - сказал генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.
Уменьшилась заболеваемость среди детей школьного возраста (10-19 лет). Несколько увеличилась заболеваемость в возрастных группах 30-39 и старше 80 лет. Количество госпитализированных каждую неделю увеличивается на 17 процентов. На прошлой неделе добавились 32 случая смерти (по сравнению с 51-й неделей прирост составил 14,3 процента).
Ситуация в домах попечения плохая
В интервью Postimees Ланно призвал дома попечения выполнять инструкции Департамента здоровья о предотвращении распространения коронавируса. На пресс-конференции он обратил внимание на тот факт, что в домах попечения по-прежнему возникают крупные очаги вируса.
«Они недооценивают инструкции Департамента здоровья. Чаще всего инструкции и защитные средства есть, но о них просто забывают, когда переходят из одной комнаты в другую или перемещаются между домами. Просто не приходит в голову продезинфицировать руки», - сказал он.
Руководитель Департамента здоровья не считает, что игнорирование инструкций со стороны персонала домов попечения происходит умышленно: «Элементарная спешка приводит к тому, что о чем-то забывают. Нужно повысить бдительность! Я считаю, что помогли бы напоминающие таблички на стенах. Думаю, люди могут сделать все для того, чтобы вирус не распространялся в домах попечения».
По словам Юллара Ланно, обстоятельства указывают на то, что если коронавирус уже начал распространяться в доме попечения, то и распространяется: «Видно, что если Covid-19 начал распространяться в доме попечения, то заразится весь дом или подразделение, и очаги возникают очень крупные».
Директор департамента отметил, что и живущие в доме попечения пожилые люди нуждаются в посторонней помощи и сопровождении для выполнения мер безопасности: «Вероятнее всего, сами они не могут требовать или применять инструкции Департамента здоровья. Поэтому большое внимание нужно уделять работникам домов, чтобы они обращали внимание и требовали этого и от себя». Он добавил, что такая же проблема имеется в психиатрической клинике Северо-Эстонской региональной больницы.
Рождественские очаги увидим на следующей неделе
По словам Лутсар, по вчерашним цифрам нельзя делать основательных выводов: «Начнет проявляться эффект праздников. Сейчас еще можно отменить сегодняшний праздник, я не вижу причин, почему его нельзя отменить».
По словам Фишер и Лутсар, истинная статистика зараженности в Рождество нас еще только ждет. Фишер говорит, что может уйти в среднем пять дней, прежде чем появятся симптомы, и только тогда человек пойдет сдавать тест: «Во второй половине недели начнут появляться данные о людях, заразившихся в Рождество».
«Государство не может поставить у двери каждого дома по полицейскому, это личная ответственность каждого», - отметила Лутсар.
Ограничений пока не прибавится
По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), в Эстонии нет планов вводить в ближайшее время новые ограничения: более жесткие ограничения могут привести, скорее, к негативному эффекту.
«Кто-то хотел бы видеть более жесткие ограничения, кто-то — более мягкие. Я всегда ищу баланс и считаю, что если в обществе кто-то недоволен слишком жесткими мерами, а кто-то - слишком либеральными, значит баланс соблюден и мы находимся на правильном пути», - сказал Кийк.
Министр отметил, что нужно реагировать согласно ситуации и прогнозам: «Правительство только что ввело дополнительные меры, которые начали действовать с понедельника. О том, как они повлияли, мы еще не знаем».
Сейчас правительство видит статистику по дням и знает результаты исследования сточных вод — они не имеют признаков взрывного распространения, а поэтому нет причин для более жестких ограничений.