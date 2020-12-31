Водитель: ситуация в Литве напоминает кадры из города Ухань

«Обычно движение на 150-километровом отрезке скоростного шоссе, связывающем Вильнюс и Паневежис, очень активное в любое время суток, а сейчас можно проехать 40-50 километров и не встретить ни одной машины. Это какой-то сюр», - поделился впечатлениями от поездки по Литве Свен.

Перед Рождеством Свен отправился в Штутгарт за товаром. По его словам, на Via Baltica ситуация была привычной, но ситуация на междугородних шоссе полностью изменилась, когда он 25 декабря возвращался обратно.

«С глупым выражением лица я смотрел на шоссе и думал, что такого быть не может. Едешь 40-50 километров, но не встречаешь ни одной машины. Рядом с дорогой летают птицы и все, - удивился он. - Можешь ехать хоть по центру дороги. Хоть в левой полосе, хоть в правой, хоть зигзагами».

«Четыре полосы шоссе были совершенно пустыми. Смотришь в зеркало заднего вида - никого, смотришь перед собой - тоже никого. Как в фильме "Живые мертвецы"», - поделился он впечатлениями.

Перед Рождеством власти Литвы ввели запрет на передвижение между самоуправлениями. За соблюдением ограничений следят полицейские. По официальным данным литовских властей, в период с 23 по 27 декабря стражи правопорядка развернули 16 485 транспортных средств, а введенные с 16 декабря ограничения будут действовать до 3 января.

Несмотря на то, что на въездах в города стоят патрули полиции, при въезде в Литву из Латвии пограничный контроль отсутствует. Свен заметил, что никто даже не взимал плату за использование дорог.

«Если едешь из Польши, проверок на границе тоже нет. Я все ждал, когда будет проверка, но так и не дождался. Города закрыты, на въездах стоят патрули. Но на въезде в страну проверок нет», - добавил он.

«В Латвии проверяли, зарегистрировался ли ты в интернете, чтобы иметь право находиться в стране. Я у них поинтересовался, почему останавливают машины с латышскими номерами, а они сказали, что на границе оформляют жителям Латвии домашний карантин», - сказал Свен.

Водитель не переставал удивляться, что границы открыты, а проверки ведутся только на въезде в города. По его словам, без накладных, где был прописан маршрут следования, скорее всего, в Вильнюс его бы не пустили.

Полиция на въезде в город. ФОТО: AFP / Scanpix

«Жизнь в городе практически остановилась, - поделился он наблюдениями. - Обычно в Вильнюсе в любое время - даже ночью - активное движение на дорогах. Я проехал через весь город, но мне попалось не более 15 человек на улицах. Видел один автобус. Троллейбусы не попадались. Все было закрыто, кроме автозаправок».

«Очень напоминало кадры из города Ухань во время первой волны, когда по улицам ходит пара человек», - сказал Свен, а также добавил, что, к сожалению, не смог заснять эту картину, так как в арендованной машине отсутствовал держатель для телефона. Так бы он с радостью запечатлел установленную у края опустевшего шоссе передвижную камеру контроля скорости.

«Нам сложно представить, что такое закрытие городов. Например, это как ехать по опустевшему шоссе Таллинн - Тарту. А все люди сидели бы по домам и никуда не выходили. И на улицах царила бы пустота», - сказал Свен.

Слова Свена подтвердил литовский журналист Каролис Вишняускас, по словам которого, хоть на улицу выходить и разрешается, в рождественские праздники он не смог навестить проживающих в другом городе родителей. И хотя Свен предполагал, что доставка грузов и товаров в Литве может быть нарушена, Вишняускас сообщил, что все необходимое можно без проблем купить. В то же время большинство литовских магазинов и заведений закрыты до 31 января.

Свет также обратил внимание, что в Германии и Польше иная картина. «В Польше, если ехать в сторону Литвы, в небольших городках молодежь гуляла по городу. Даже поздним вечером довольно многолюдно», - сказал он. И хотя в праздники магазины в Польше были закрыты, на автозаправках вовсю работали кафе.

В германии Свен побывал лишь в одном торговом центре. Работали продуктовый магазин, аптека и зоомагазин. На автозаправке тебе сразу делают замечание, если заходишь в помещение без маски.