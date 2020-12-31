Москвич купил храм XIX века. Церковь сомневается в законности сделки
Находящийся в частной собственности храм XIX века, расположенный в Тульской области, выставлен на торги из-за банкротства предыдущего собственника, передает Meduza.
Находящийся в частной собственности храм XIX века, расположенный в Тульской области, выставлен на торги из-за банкротства предыдущего собственника, передает Meduza.
Объявление о продаже храма Дмитрия Солунского в Одоевском районе Тульской области было опубликовано на сайте объявлений «Авито» в середине декабря, первым на него обратил внимание телеграм-канал «Церквач».
В объявлении говорилось, что церковь площадью 166,2 квадратных метра, находящаяся на участке площадью 1345 квадратных метров, была построена в 1836-1843 годах. Она продавалась вместе с участком за 450 тысяч рублей. Автор объявления также указал, что храм был закрыт в 1930-х годах, является памятником культуры регионального значения и продается под восстановление.
В настоящее время здание церкви и участок принадлежали жительнице Тульской области Наталии Купрюхиной. В ноябре 2019 года Арбитражный суд признал ее банкротом с долгом более двух миллионов рублей и поручил финансовому управляющему выставить ее имущество на торги.
Торги состоялись 21 декабря. По их результатам новым владельцем храма стал житель Москвы некто Павел Осипов. Покупатель, который был единственным участником аукциона, заплатил за церковь и прилегающий участок 186 300 рублей. Представители местной епархии заявили, что будут разбираться в ситуации.