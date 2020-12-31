Москвич купил храм XIX века. Церковь сомневается в законности сделки

Объявление о продаже храма Дмитрия Солунского в Одоевском районе Тульской области было опубликовано на сайте объявлений «Авито» в середине декабря, первым на него обратил внимание телеграм-канал «Церквач».

В объявлении говорилось, что церковь площадью 166,2 квадратных метра, находящаяся на участке площадью 1345 квадратных метров, была построена в 1836-1843 годах. Она продавалась вместе с участком за 450 тысяч рублей. Автор объявления также указал, что храм был закрыт в 1930-х годах, является памятником культуры регионального значения и продается под восстановление.

Из решения Тульского облсовета 1969 года следует, что в советское время храм, ранее известный как Успенская церковь, действительно использовался в качестве склада местным колхозом «Красный партизан».

В настоящее время здание церкви и участок принадлежали жительнице Тульской области Наталии Купрюхиной. В ноябре 2019 года Арбитражный суд признал ее банкротом с долгом более двух миллионов рублей и поручил финансовому управляющему выставить ее имущество на торги.