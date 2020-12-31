Чт, 31.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Обзор стран Балтии: самое дешевое дизельное топливо — в Таллинне, а самое дорогое — в Вильнюсе
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Обзор стран Балтии: самое дешевое дизельное топливо — в Таллинне, а самое дорогое — в Вильнюсе

Дизельное топливо.

ФОТО: Tairo Lutter

В последний рабочий день этой недели цены на дизельное топливо в Риге немного выросли, в Таллинне цены на топливо практически не изменились, а в Вильнюсе выросли, свидетельствуют данные агентства BNS.

Самый дорогой бензин продавался в среду в Риге, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо в среду была в Вильнюсе, а самая низкая - в Таллинне.

На рижских заправках Circle K бензин 95-й марки подешевел на 0,4% - до 1,189 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,5% и стоило 1,059 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-ой марки подорожал на 0,9% - до 1,119 евро за литр, дизельное топливо также подорожало на 0,9% и стоило 1,079 евро за литр.

В Таллинне перед Новым годом цены на бензин и дизельное топливо не изменились. На АЗС Circle K бензин 95-й марки стоил 1,149 евро за литр, а дизельное топливо - 0,979 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе остались стабильными, в Риге литр автогаза стоит 0,555 евро, в Вильнюсе - 0,533 евро. В Таллинне цена на автогаз снизилась на 1,2% до 0,600 евро за литр.

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