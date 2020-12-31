Социал-демократы предлагают сделать 31 декабря выходным днем

«Новый год для подавляющего большинства русскоязычных людей является самым любимым и долгожданным праздником, но, к сожалению, его канун – 31 декабря – по-прежнему рабочий день. Вместо того, чтобы выспаться и провести время с семьей или друзьями, люди с утра идут на работу, потом торопятся домой, чтобы успеть приготовить свои любимые блюда, накрыть на стол и нарядиться. И сонные встречают Новый год. Целых 12 месяцев ждешь этот праздник, а когда он наступил – не можешь насладиться им в полной мере», – сказал председатель Русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус.

«Так не лучше ли сделать 31 декабря государственным праздником? Тем более что это и так сокращенный рабочий день. Экономика от этого не пострадает, все равно многие в этот день не столько работают, сколько отмечают с коллегами. Кстати, в соседней Латвии канун Нового года является государственным праздником и выходным днем», – отметил он.

По словам Кирилла Клауса, Русскоязычное объединение социал-демократов на днях запустило в своей открытой группе в Facebook для всех желающих опрос «Стоит ли сделать 31 декабря государственным праздником?». На данный момент 266 человек ответили «Да». 18 человек выбрали вариант «Нет» и еще 14 человек указали, что им всё равно.