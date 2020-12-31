Kredex временно приостанавливает обработку экстренных кризисных мер

Будут пересмотрены выделенные на 2020 год объемы и цели поддержки. Kredex сообщил, что процедура приема получивших предварительное положительное решение заявок будет продолжена в новом году.

Поправка касается таких услуг, как гарантия срочного кредита для облегчения графиков погашения существующих банковских кредитов, внеочередная гарантия для сектора размещения и общественного питания, туристических агентств и туроператоров, а также исключительная пропорциональная гарантия кредита для новых банковских кредитов.

Kredex также приостанавливает действие экстренной пропорциональной гарантии для общенациональных проектов, экстренной гарантии малого кредита, экстренного инвестиционного кредита, экстренного кредита на оборотный капитал, экстренного кредита для общенациональных проектов, а также поддержки и кредита на экстренную реконструкцию для повышения энергоэффективности зданий.

С марта с компаниями было подписано 446 кредитных и гарантийных соглашений на общую сумму 339 млн евро в рамках чрезвычайных кризисных мер. За тот же период было заключено 268 договоров на сумму 119 млн евро в рамках стандартных услуг Kredex.