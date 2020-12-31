Ракета подожгла террасу и чердак жилого дома

К моменту прибытия спасателей горела терраса дома, откуда огонь распространился на чердак. Жители дома выбрались на улицу самостоятельно. Чтобы получить доступ к очагам возгорания и потушить их, пришлось вскрыть шесть квадратных метров крыши и столько же стены. Пожар потушили в 22.02.

В связи с приближающимся Новым годом, спасатели обращают внимание на то, что при запуске фейерверков рядом не должно быть объектов, в которые ракета может попасть. Горящая при очень высокой температуре ракета, попав на крышу здания, на балкон, через окно в комнату, в машину или мусорный контейнер, приведет к пожару, последствия которого могут оказаться крайне трагическими.