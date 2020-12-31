Президент: высокое искусство быть человеком и в следующем году не будет даваться просто

Дорогие жители Эстонии!

Нынешнее окончание года пройдет без особых торжеств. Очень человечно, что именно сейчас, когда у нас нет такой возможности, мы сильнее ощущаем волшебство и значение этого времени, веселых праздников, проведенных вместе. Вот и я обращаюсь к вам из Кадриорга, а не находясь в ожидании нового года вместе с тысячами других людей на какой-нибудь городской площади, как это было в последние годы.

С одной стороны, конечно, жаль. Но в этом семейном Рождестве и новогодних днях есть иная красота – какая-то более серьезная и глубокая. Да, есть и грустные мысли, потому что год был тяжелым. Тихое чувство благодарности, если хотя бы с вашей семьей все относительно в порядке. И более ясное понимание того, как мало на самом деле надо для счастья.

Неизбежно в конце каждого года вокруг нас есть те, для кого уходящий год был грустным и тяжелым. Люди, чей голос не слышен. Одиночество. Боль утраты. Бедность. Домашнее насилие. Домогательства на работе или в школе. Бесконечная работа по уходу за пожилыми родителями или детьми с особенностями развития. Болезнь с не очень хорошими прогнозами.

Надеюсь, что в новом году у всех нас будет больше времени подумать о тех, для кого нынешний вечер не был бы праздничным и без охватившей мир эпидемии.

Но из этого сложного года непременно можно извлечь и что-то хорошее. Еще больше способности замечать других. Больше понимания в отношении тех, кто нуждается в помощи. Кто-то обретет голос, какая-то стена станет ниже. Больше заботы и меньше неприязни. Это необходимо: в сегодняшней Эстонии слишком много тех, кто не стесняется обижать. Они громогласны, их слышно. И зачастую им не стыдно.

Но оставим сегодня эти темы. Сегодня важно, что на самом деле преобладающее большинство людей в Эстонии такие же как те, с кем рядом вы сейчас сидите, – с доброй и красивой душой. Те люди, которые сегодня вечером, как и в любой другой вечер, охраняют нашу безопасность. Люди, которые в любой момент готовы позаботиться о нашем здоровье. Люди в каждом уголке Эстонии и на любом этапе жизни – вклад каждого имеет значение, для всех есть место, все важны.

Это люди Эстонии, которые поддерживают друг друга. Независимо от того, на каком языке в разных семьях будут через пять минут поздравлять с новым годом. Люди, которые поддерживают друг друга, хотя их понимание некоторых ключевых вопросов жизни может и за сегодняшним праздничным столом существенно расходиться. Люди, которые любят друг друга, хотя возраст, вера, цвет кожи или пол могут быть разными. Или одинаковыми.

На юбилейном Певческом празднике в 2019 году хоры и всё Певческое поле пели друг другу – никто не один! Это было заклинание будущего, как мы теперь знаем. И действительно, никто не один, мы нуждаемся во взаимной поддержке как никогда раньше.

Заканчивается очень трудный год. Были преждевременные смерти и долгие страдания, хотя наши врачи и сейчас показывают в части лечения тяжелых случаев коронавируса высокие результаты в Европе и мире. Они смогут продолжать так лишь в том случае, если все общество будет стараться держать численность новых случаев под контролем, чтобы не ухудшался доступ к врачебной помощи.

И все же новый год приходит с надеждой – научно обоснованной и тщательно проверенной. У нас есть вакцины, совсем скоро работники передовой и пожилые люди будут защищены, а после этого, постепенно, и все остальные.

Пусть об уходящем годе останутся только хорошие воспоминания, прежде всего о том, что жители Эстонии смогли сделать друг для друга!

Дорогие люди в родной Эстонии и те, кто думает о ней вдалеке!

Пусть разумная красота и спокойствие этого новогоднего праздника останутся с нами и в следующем году. Высокое искусство быть человеком и в следующем году не будет даваться просто. Быть членом современного общества нелегко, но происходящие в мире перемены всегда вдохновляют. В конце каждого года появляется надежда, что новый год окажется лучше. Никто не один!