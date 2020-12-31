Bellingcat сообщит новые данные об агентах ФСБ 31 декабря

Один из авторов резонансного расследования об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, журналист портала Bellingcat Христо Грозев пообещал в последний день 2020 года обнародовать всю имеющуюся у расследователей информацию о перемещениях сотрудников ФСБ, которые, по данным Bellingcat, следили за Навальным. В одном из ответов на твит, опубликованный им 31 декабря, Грозев сообщил, что данные появятся ориентировочно в 13.00, правда, не уточнив, какое время имеется в виду.

Making final preparations for the data dump of all* prior travels of the FSB poison squad. As promised, we will make it available tomorrow for all media to work on.



*We will redact out only 2 trips on which we have ongoing investigations that might be affected if disclosed early — Christo Grozev (@christogrozev) December 30, 2020

Впервые об этом Грозев заявил во время онлайн-беседы с журналистом Александром Плющевым вечером во вторник, 29 декабря. Онг уточнил, что информация о поездках предполагаемых агентов российских спецслужб, ставших фигурантами расследования Bellingcat, будет обнародована еще конца 2020 года, то есть в ближайшие два дня.

В ходе беседы Александр Плющев высказал мнение, что о перемещениях сотрудников ФСБ, предположительно связанных с отравлением Алексея Навального, Bellingcat теперь знает "даже больше, чем это требовалось для расследования", и предложил эти сведения опубликовать, если есть уверенность, что эти люди причастны к покушению на оппозиционера. Грозев ответил, что "принимает этот вызов". "Мы полностью опубликуем их передвижения до конца этого года. И все СМИ, и все гражданские журналисты смогут тоже заниматься этим расследованием", - заявил он.

Расследование Bellingcat об отравлении Навального

Расследование об отравлении Алексея Навального боевым ядовитым веществом из семейства "Новичок", проведенное совместно журналистами Bellingcat, The Insider, CNN и ФБК, было опубликовано 14 декабря. В нем говорилось, что восемь сотрудников российских спецслужб следили за Навальным на протяжении как минимум трех лет. На следующий день после публикации расследования его соавтор Христо Грозев рассказал в интервью DW о том, как журналисты собирали данные о передвижениях и коммуникации сотрудников ФСБ.

Неделю спустя Навальный опубликовал запись своего телефонного разговора с одним из вероятных отравителей. В ходе этой беседы предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, думая, что общается с помощником секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева Максимом Устиновым, сообщил, в частности, что яд был нанесен на трусы Навального.

В беседе с Александром Плющевым Христо Грозев указал также, что готов поделиться информацией и о тех поездках сотрудников ФСБ, которые они совершали, когда не следовали за Навальным. "Вот эти поездки без него (Навального. - Ред.) больше всего и беспокоят, при всем уважении к самой заметной жертве. Понятно же, что они в Краснодарский край и Чечню не отдыхать ездили всем коллективом. А там если кто и помер, то никто не заметил", - такими словами прокомментировала эту информацию в соцсети Facebook политолог Екатерина Шульман.