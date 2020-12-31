Меритс: российская вакцина не хуже, чем у AstraZeneca

«Нет никаких причин говорить, что вакцина русских хуже, чем у AstraZeneca. Вопрос в том, как организован процесс производства, как проводятся испытания, какие данные собраны и ходатайствуют ли на основании этих данных о лицензии», - сказал Меритс.

Андрес Меритс ФОТО: Margus Ansu

Различие состоит в том, что носителем вакцины AstraZeneca выступает аденовирус шимпанзе, в то время как у российской вакцины это два аденовируса человека, добавил Меритс.

Президент России Владимир Путин еще в августе дал разрешение на использование российской коронавакцины Sputnik V. Поначалу ученые считали ее ненадежной, поскольку в научной литературе результаты ее испытаний не появлялись. В начале декабря Россия начала массовую вакцинацию.

Создание вакцины AstraZeneca происходило по использовавшемуся и ранее методу. При создании вакцины Pfizer-BioNTech, которая сейчас используется в Эстонии, использовалась новая технология mRNA.

AstraZeneca сообщила, что средняя эффективность их вакцины составляет 70%. По утверждению России, вакцина Sputnik V предотвращает возникновение заболевания Covid-19 у 92% зараженных.

Вакцина AstraZeneca может храниться в холодильнике, при температуре 2-8 градусов, поэтому ее проще транспортировать. Вакцину Pfizer-BioNTech необходимо хранить при -70 градусах.