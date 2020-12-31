Чт, 31.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • За минувшие сутки в Литве выявлено 2360 новых случаев коронавируса, скончалось 36 человек
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За минувшие сутки в Литве выявлено 2360 новых случаев коронавируса, скончалось 36 человек

Вильнюс.

ФОТО: Zygimantas Gedvila/

За минувшие сутки в Литве подтверждено 2360 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 36 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 140 тыс. 579 случаев заражения коронавирусом.

Все еще больны 67 тыс. 344 человека, 71 тыс. 28 человек выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1458 человек, по иным причинам умерло 749 зараженных.

За минувшие сутки было взято 12 тыс. 45 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 626 тыс. 256.

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