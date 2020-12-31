Эмигрировать в Эстонию в 15 лет: подростки поделились опытом

По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошедшем году на территории Эстонии находилось более тридцати тысяч лиц с действительным срочным видом на жительство, при этом большинство иммигрантов — граждане Украины, России и Белоруссии.

Причины, по которым они переехали в Эстонию, разные, но одной из самых распространенных является работа. За 2019 год разрешение на работу получили 2218 человек.

Стартап как повод для переезда

В числе прочего на трудовую иммиграцию повлияло то, что с 2017 года Эстония является раем для стартапов. Например, фирмам разрешено привлекать иностранную рабочую силу на более выгодных условиях. Граждане третьих стран приезжают с семьями: женами, мужьями и детьми.

Молодой стартапер Кирилл уже живет в Эстонии и теперь собирается перевозить сюда свою семью: «Когда я первый раз приехал в Таллинн и вышел из машины, сразу подумал: боже, как хорошо! Воздух не загрязнен ни биологически, ни политически — это мне очень нравится». 9

Мы поговорили с подростками из России, Украины и других стран об их жизни в Эстонии.

У киевлянки Юли адаптация к жизни в Таллинне прошла легко. «Общество в Эстонии очень доброжелательное и необычное. Люди в этой стране всегда готовы помочь, в какой бы ситуации ты ни находился. Поэтому мне было легко адаптироваться, и я быстро и без проблем нашла много друзей и приятелей. Помогли еще мой характер и оптимизм», - говорит она.

Еще одна девушка — Варя — относительно недавно переехала в Таллинн из Москвы. Смена обстановки вдохновила ее на творчество: сейчас Варя ведет группу в социальных сетях, в которую выкладывает фотографии Таллинна. За два года паблик собрал почти 6000 подписчиков.

Виолетта приехала в столицу Эстонии из Екатеринбурга. «Таллинн, как и вся Эстония, довольно развитый, особенно в плане технологий. Люди, мне кажется, в основном приятные. Архитектура интересная», - говорит она.

Процесс адаптации

Что делает Эстонию привлекательной для жизни граждан бывших стран СССР? Развитость инфраструктуры и русскоязычное население.

В Таллинне почти все говорят на русском, что способствует адаптации подростков из других стран. «В Эстонии вполне можно существовать, зная только русский. У меня не было сложностей, по крайней мере, с языком», - говорит Виолетта.

Однако этот же плюс одновременно является и минусом. Из-за доступности услуг и общения на русском языке подросткам сложнее мотивировать себя учить государственный язык.

«У нас в школе достаточно слабый эстонский, так как я учусь в международной школе, а там большая часть людей – приезжие. У всех у нас разные уровни, а учитель только один», - изучение эстонского у Вари ложится на ее собственные плечи.