Чт, 31.12.2020
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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Эмигрировать в Эстонию в 15 лет: подростки поделились опытом

Молодежь. Фото иллюстративное.

ФОТО: SCANPIX

В Эстонию достаточно часто переезжают из стран СНГ. Как эмигрировавшие подростки справляются со сменой культурной, политической и языковой среды? С какими проблемами сталкиваются и нравится ли им Таллинн?

По данным Департамента полиции и погранохраны, в прошедшем году на территории Эстонии находилось более тридцати тысяч лиц с действительным срочным видом на жительство, при этом большинство иммигрантов — граждане Украины, России и Белоруссии.

Причины, по которым они переехали в Эстонию, разные, но одной из самых распространенных является работа. За 2019 год разрешение на работу получили 2218 человек.

Стартап как повод для переезда

В числе прочего на трудовую иммиграцию повлияло то, что с 2017 года Эстония является раем для стартапов. Например, фирмам разрешено привлекать иностранную рабочую силу на более выгодных условиях. Граждане третьих стран приезжают с семьями: женами, мужьями и детьми.

Молодой стартапер Кирилл уже живет в Эстонии и теперь собирается перевозить сюда свою семью: «Когда я первый раз приехал в Таллинн и вышел из машины, сразу подумал: боже, как хорошо! Воздух не загрязнен ни биологически, ни политически — это мне очень нравится».

Мы поговорили с подростками из России, Украины и других стран об их жизни в Эстонии.

У киевлянки Юли адаптация к жизни в Таллинне прошла легко. «Общество в Эстонии очень доброжелательное и необычное. Люди в этой стране всегда готовы помочь, в какой бы ситуации ты ни находился. Поэтому мне было легко адаптироваться, и я быстро и без проблем нашла много друзей и приятелей. Помогли еще мой характер и оптимизм», - говорит она.

Еще одна девушка — Варя — относительно недавно переехала в Таллинн из Москвы. Смена обстановки  вдохновила ее на творчество: сейчас Варя ведет группу в социальных сетях, в которую выкладывает фотографии Таллинна. За два года паблик собрал почти 6000 подписчиков.

Виолетта приехала в столицу Эстонии из Екатеринбурга. «Таллинн, как и вся Эстония, довольно развитый, особенно в плане технологий. Люди, мне кажется, в основном приятные. Архитектура интересная», - говорит она.

Процесс адаптации

Что делает Эстонию привлекательной для жизни граждан бывших стран СССР? Развитость инфраструктуры и русскоязычное население.

В Таллинне почти все говорят на русском, что способствует адаптации подростков из других стран. «В Эстонии вполне можно существовать, зная только русский. У меня не было сложностей, по крайней мере, с языком», - говорит Виолетта.

Однако этот же плюс одновременно является и минусом. Из-за доступности услуг и общения на русском языке подросткам сложнее мотивировать себя учить государственный язык.

«У нас в школе достаточно слабый эстонский, так как я учусь в международной школе, а там большая часть людей – приезжие. У всех у нас разные уровни, а учитель только один», - изучение эстонского у Вари ложится на ее собственные плечи.

Но, по словам подростков, ситуация в государственных школах не лучше. Эстонские школы не всегда хотят принимать иностранцев и часто рекомендуют им идти в русские школы. В русских школах изучение госязыка для иностранных подростков не всегда на высоком уровне.

«В школе нет никакого изучения языка. Как-то шла по программе со всеми, ничего не понимала. Пришлось очень много заниматься самой и с репетиторами: в неделю по десять часов самостоятельных занятий», - вспоминает Виолетта.

Как живется в столице

Среди плюсов жизни в Таллинне подростки отмечают хорошую экологическую ситуацию. «Таллинн лучше, чем Киев - в том плане, что он спокойнее и чище. Люди  не забывают о сортировке мусора, а в Киеве большинство этого не делают и даже бросают на асфальт стаканчики от кофе, фантики и бумажки от мороженого», - отмечает Юля.

Но не все так идеально. «В Екатеринбурге я занималась ирландскими танцами, а в Таллинне такой секции просто нет!» - расстраивается Виолетта. Она считает, что в Таллинне намного меньше кружков и деятельности по интересам из-за того, что город небольшой.

Также плюсами Таллинна, по мнению ребят, являются:

  • Шаговая доступность всего необходимого

  • Старый город, разнообразная архитектура в хорошем состоянии

  • Близость к природе

  • Чистые улицы

  • Чувство спокойствия и безопасности

«Когда я уезжала из Москвы, когда она мне совсем не нравилась. Сейчас мое мнение изменилось: не хватает того разнообразия развлечений или мест, которые есть в большом городе, разнообразия видов транспорта, - метро, монорельса - да и транспортной системы в принципе, связи между районами», - говорит Варя.

Отличия эстонской молодежи

По словам Виолетты, русские, проживающие в Эстонии, заметно отличаются от россиян: «Отличаются культура, образ жизни и даже язык отличается — не слишком, но это чувствуется».

Подростки также отмечают, что местные школьники намного более расслабленные, спокойные и дружелюбные. Одной из причин этого может быть более простая школьная программа: в России обучение длится на год меньше, а материала, особенно по реальным наукам, дается больше.

«Ребята в Эстонии очень интересные и дружелюбные, так что это тоже помогло мне адаптироваться», - говорит Юля.

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