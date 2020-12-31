Власти Китая засекретили исследования о происхождении коронавируса

По данным агентства, китайские власти выделяют гранты на сотни тысяч долларов ученым, изучающим происхождение COVID-19. Согласно внутренним документам, попавшим к журналистам, 24 февраля в Китае ввели новые правила утверждения научной публикации в соответствии с «важными инструкциями» председателя КНР Си Цзиньпина. Эти инструкции предполагают, что за выводами ученых следит специализированная комиссия, в результате чего к публикации допускаются единичные исследования, передает NEWSru.

Кроме того, университетам, компаниям, медицинским и исследовательским учреждениям запретили передавать сторонним лицам какие-либо данные, образцы или другую информацию, связанную с коронавирусом. Те, кто публикует без разрешения материалы, «вызывающие серьезные негативные социальные последствия, подлежат привлечению к ответственности», говорится в приказе.

Наибольший контроль установлен над пещерами, где живут летучие мыши (ученые предполагают, что вирус передался человеку от летучей мыши или панголина). В две такие пещеры, расположенные в провинции Юньнань, не пропустили журналистов агентства. AP утверждает, что пока журналисты находились в провинции, их передвижение отслеживали агенты госбезопасности КНР, а вирусологам запретили с ними разговаривать.

Также власти охраняют заброшенную шахту, в которой еще в 2012 году был обнаружен ближайший генетический родственник COVID-19 - вирус RaTG13. От летучих мышей вирус передался шестерым мужчинам, у которых впоследствии появились симптомы пневмонии.

«Пандемия подорвала репутацию Пекина на мировой арене, и китайские лидеры опасаются любых выводов, которые могли бы свидетельствовать об их халатности», - говорится в материале.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в 2021 году мировое сообщество ждут новые разновидности коронавируса, и призвал быстро делиться с ВОЗ и другими странами эпидемиологической информацией и сведениями о геномной последовательности выявляемых новых штаммов коронавируса.

Глава ВОЗ подчеркнул, что государства «не должны подвергаться наказанию за то, что транспарентно делятся новыми научными данными». При этом президент США Дональд Трамп и его сторонники-республиканцы неоднократно обвиняли Пекин в том, что он не предупредил мир о серьезности и масштабах вспышки COVID-19. Также Трамп заявил, что готов рассмотреть вариант с введением санкций против Китая в случае, если эта страна не будет сотрудничать в расследовании по поводу причин распространения коронавируса, и предложил теорию, согласно которой коронавирус был распространен из китайской лаборатории.